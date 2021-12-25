«Греют песни, греет состояние предновогоднее». В парке Подниколье в Могилёве начались предпраздничные гулянья

Новости Беларуси. С каждым днем Могилев все больше погружается в праздничную атмосферу. Создавать ее помогает и настоящая зимняя погода. Ночью выпал снег, и, несмотря на ощутимый минус, в парке Подниколье начались предновогодние гулянья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождество для католиков – это главный семейный праздник. Вот и Мищенковы уже три часа наслаждаются волшебным воздухом и зимними забавами. От морозов спасают две пары носков и предвкушение чуда.