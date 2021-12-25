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«Греют песни, греет состояние предновогоднее». В парке Подниколье в Могилёве начались предпраздничные гулянья

25 декабря 2021 17:46
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Новости Беларуси. С каждым днем Могилев все больше погружается в праздничную атмосферу. Создавать ее помогает и настоящая зимняя погода. Ночью выпал снег, и, несмотря на ощутимый минус, в парке Подниколье начались предновогодние гулянья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождество для католиков – это главный семейный праздник. Вот и Мищенковы уже три часа наслаждаются волшебным воздухом и зимними забавами. От морозов спасают две пары носков и предвкушение чуда.

«Греют песни, греет состояние предновогоднее». В парке Подниколье в Могилёве начались предпраздничные гулянья-1

Екатерина Мищенкова, жительница Могилева:
Мы не замерзли, потому что греют песни, греет состояние предновогоднее. Скоро Новый год, шесть дней осталось. Мы все написали письмо Деду Морозу. Здесь нам очень нравится. Нам нравятся песни, нравится предновогодняя суета.

«Греют песни, греет состояние предновогоднее». В парке Подниколье в Могилёве начались предпраздничные гулянья-4

До Нового года остается меньше недели. А Рождество – самое время, чтобы вспомнить о доброте и милосердии, подарить кому-то веру в чудо и надежду на лучшее.

Верю, что в Рождество у меня и моей семьи случится чудо. С какими мыслями верующие приходят в храм, читайте здесь.

# Новый год # общество # Екатерина Мищенкова # Фотофакт

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