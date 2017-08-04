«Много крови. Шов будет жуткий»: минчанку покусала овчарка, но собаку продолжают выгуливать без намордника

Мы жалеем собак, потому что они же, как люди. И ненавидим людей, потому что они же, как собаки. А кто пожалеет героиню сюжета «Добро пожаловаться», которая стала жертвой собачьей агрессии и человеческой халатности? В этом году исполняется ровно 135 лет, как собака породы немецкая овчарка была представлена на выставке в Ганновере.

С тех пор эта порода с каждым днем завоёвывает всё больше и больше человеческих сердец. Но вот минчанка Галина Лысаковская проклинает тот день, когда впервые столкнулась, что называется, нос к носу с немецкой овчаркой.

Галина Лысаковская:

Я живу на улице Октябрьской, в доме номер 6. Подходила к дому, собиралась зайти в гастроном. Возле магазина к одному из столбов была привязана собака – овчарка без намордника.

Я находилась далеко от зоны доступа собаки. Я только собиралась зайти в магазин. Увы, не успела. Острая боль пронзила женщину.

Галина Лысаковская:

Собака неожиданно на меня бросилась и укусила за левую голень. Укус очень глубокий. Много крови.

Как могло случиться, что собака, причём породы, которая входит в тройку самых умных, практически в центре столицы набросилась на женщину? Ладно, если бы какая дворовая и беспризорная, но нет. Собака явно имела хозяина, который, скорее всего, делал покупки в магазине.

А вот Галина Анатольевна, не дойдя до прилавка несколько метров, прямым ходом попала в больничную палату. Галина Лысаковская:

Я уже в больнице нахожусь 2 недели. То есть, это ежедневные боль и страдание из-за безответственного отношения человека, который живет в моём же доме.

Действительно, коль скоро у собаки есть хозяин, то последний и несёт за неё полную ответственность. Почему собака повела себя агрессивно, понять сложно, но вот почему владелец оставил животное без намордника – это не укладывается в голове.



Лилия Коноплева:

Я тружусь в монастыре, в сестричестве в Свято-Елизаветинском. И по послушанию прихожу в больницу, помогаем батюшкам окормлять болящих, которые нуждаются в помощи духовной. Мне приходится часто бывать в палатах. В пятую палату я приходила 3 недели назад. Тогда тоже лежала женщина, покусанная собакой. Это тоже была очень тяжёлая ситуация.

Это было просто страшно.

Действительно страшно! Галина Анатольевна – человек взрослый, и то с трудом переносит произошедшее. А что, если бы на её месте оказался ребёнок? И овчарка укусила бы его не за ногу, а, к примеру, за горло или лицо? Сегодня женщина, как в страшном сне, вспоминает эту историю. Ежедневные перевязки и болезненные процедуры – такова плата невинного человека за халатное обращение хозяина с животным.

Елена Мойсейчик, юрист:

Согласно требованию действующего законодательства, на территории Республики Беларусь выгул собак в общественном месте может осуществляться только при наличии намордника и поводка. Щенков до 6 месяцев и собак ростом в холке до 35 сантиметров можно выгуливать без намордника. Нарушение правил содержания собак, кошек и хищных животных влечёт предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 до 15 базовых величин.

Невзирая на то, что в стране существует закон, хозяева четвероногих смотрят на него сквозь пальцы. Как результат, только за последний год в Минске подверглись нападению собак более четырех тысяч человек. Галина Лысаковская:

Я написала заявление в милицию. Участковый мне объяснил, что будет суд, и по суду хозяину собаки грозит административная ответственность, он заплатит штраф. То, что шов будет жуткий – это факт. И через время, возможно, мне нужно будет делать пластическую операцию.



И вот здесь Галина Анатольевна должна проявить скрупулёзность и дотошность. К предстоящему суду она должна подойти во всеоружии: со справками, чеками из аптек, медицинских центров, если надо, косметолога. В общем, она должна собирать доказательства того, сколько она потратила на восстановление здоровья. Всё это ляжет на плечи виновной стороны – то есть, владельца собаки. Кроме того, в суде надо будет заявить требование о возмещении морального вреда...

Но, похоже, хозяин овчарки не сильно переживает. Ирина Плоцкая, СТВ:

Мы находимся на Октябрьской 6, на месте данного инцидента. Так давайте же узнаем, что по этому поводу думают соседи Галины Анатольевны. Минчане:

Человек одинокий, жил один, сейчас приехали его дети, родственники. Будут с ним жить. Периодически выпивает.