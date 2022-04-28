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Сергей Ковальчук: поле деятельности для развития туризма в Беларуси большое. Страна красивая, природа прекрасная

28 апреля 2022 15:14
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Новости Беларуси. Больше сотни туристических маршрутов для выходного дня и отдыха. Масштабный форум «Наследие Беларуси» открылся в Минске. Организатором площадки выступает Федерация профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сергей Ковальчук: поле деятельности для развития туризма в Беларуси большое. Страна красивая, природа прекрасная-1

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:  
Сегодня у нас обратно вернули безвиз – это Брестская, Гродненская области, Минск. У нас через аэропорты – пожалуйста. У нас сегодня очень тесное, хорошее взаимодействие с Российской Федерацией. И основной акцент мы сделаем на развитии нашего внутреннего туризма. Это был период, когда нужно было сделать перезагрузку, мы эту перезагрузку сделали, у нас успешно сегодня развивается агроэкотуризм. Очень хорошо развивается промышленный туризм, культурный, экологический и многие другие виды туризма. Сегодня поле деятельности для развития туризма в Республике Беларусь очень-очень большое. Страна красивая, природа прекрасная.  

«Много интересных мест». В Минске проходит туристический форум «Наследие Беларуси» (тут подробнее).  

# Туризм # общество # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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