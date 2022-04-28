Михаил Орда о «Наследии Беларуси»: концепция выставки определена главным направлением – сохранением исторической памяти

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Сегодня концепция этой выставки определена главным направлением – сохранением исторической памяти. Называется это – «Наследие Беларуси». Направления, которые мы сегодня представили здесь, связаны, безусловно, с нашими историей, традициями, народными обрядами, ну и, конечно, с нашей белорусской кухней. Если брать все это в совокупности, то это и наша гордость, и наше богатство. Чтобы как можно больше людей семьями, трудовыми коллективами ездили, путешествовали по нашей стране.

«Много интересных мест». В Минске проходит туристический форум «Наследие Беларуси» (тут подробнее).