«Важно помнить о наших героях». Накануне 9 Мая в минских школах проходят «Уроки памяти»

Новости Беларуси. К 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне во всех столичных учреждениях образования проходят «Уроки памяти». Ребятам рассказывают о событиях войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Один из таких уроков состоялся в 39-й гимназии. Пообщаться с ребятами приехала депутат Палаты представителей Национального собрания Марина Ленчевская. Марина Ленчевская: «Будущее можно построить, только если есть память о своем прошлом». Читайте здесь.

Алексей Павлов, учитель по патриотическому воспитанию гимназии № 39:

В рамках «Школы активного гражданина» у нас проходят еженедельные мероприятия на тему войны, героев, Победы. Любовь к Родине заключается не только в военный период, это еще и современное.

Филипп Авчинников, ученик гимназии № 39:

Мой дедушка воевал в Великой Отечественной войне. Три раза попадал в плен, три раза сбегал. В итоге в конце войны смог вернуться домой, в родную семью.

Дарья Шняк, ученица гимназии № 39:

Важно помнить о наших героях, которые отдали свои жизни ради Родины, нашего будущего и мирного неба над головой.