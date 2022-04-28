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«Важно помнить о наших героях». Накануне 9 Мая в минских школах проходят «Уроки памяти»

28 апреля 2022 15:04
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Новости Беларуси. К 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне во всех столичных учреждениях образования проходят «Уроки памяти». Ребятам рассказывают о событиях войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Важно помнить о наших героях». Накануне 9 Мая в минских школах проходят «Уроки памяти»-1

Один из таких уроков состоялся в 39-й гимназии. Пообщаться с ребятами приехала депутат Палаты представителей Национального собрания Марина Ленчевская.

Марина Ленчевская: «Будущее можно построить, только если есть память о своем прошлом». Читайте здесь.

«Важно помнить о наших героях». Накануне 9 Мая в минских школах проходят «Уроки памяти»-4

Алексей Павлов, учитель по патриотическому воспитанию гимназии № 39:
В рамках «Школы активного гражданина» у нас проходят еженедельные мероприятия на тему войны, героев, Победы. Любовь к Родине заключается не только в военный период, это еще и современное.

«Важно помнить о наших героях». Накануне 9 Мая в минских школах проходят «Уроки памяти»-7

Филипп Авчинников, ученик гимназии № 39:
Мой дедушка воевал в Великой Отечественной войне. Три раза попадал в плен, три раза сбегал. В итоге в конце войны смог вернуться домой, в родную семью.

«Важно помнить о наших героях». Накануне 9 Мая в минских школах проходят «Уроки памяти»-10

Дарья Шняк, ученица гимназии № 39:
Важно помнить о наших героях, которые отдали свои жизни ради Родины, нашего будущего и мирного неба над головой.

«Важно помнить о наших героях». Накануне 9 Мая в минских школах проходят «Уроки памяти»-13

В учреждении образования создан военно-патриотический клуб. Дети участвуют в конкурсах и форумах. Для них организовывают поездки в исторически значимые места, такие как Хатынь, Курган Славы, музей Великой Отечественной войны. Также проводят встречи с ветеранами, благоустраивают мемориалы.

# Великая Отечественная война # общество # Алексей Павлов # Филипп Авчинников # Дарья Шняк # Фотофакт

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