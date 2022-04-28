«Важно помнить о наших героях». Накануне 9 Мая в минских школах проходят «Уроки памяти»

Новости Беларуси. К 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне во всех столичных учреждениях образования проходят «Уроки памяти». Ребятам рассказывают о событиях войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. К 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне во всех столичных учреждениях образования проходят «Уроки памяти». Ребятам рассказывают о событиях войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Один из таких уроков состоялся в 39-й гимназии. Пообщаться с ребятами приехала депутат Палаты представителей Национального собрания Марина Ленчевская.
Марина Ленчевская: «Будущее можно построить, только если есть память о своем прошлом». Читайте здесь.
Алексей Павлов, учитель по патриотическому воспитанию гимназии № 39:
В рамках «Школы активного гражданина» у нас проходят еженедельные мероприятия на тему войны, героев, Победы. Любовь к Родине заключается не только в военный период, это еще и современное.
Филипп Авчинников, ученик гимназии № 39:
Мой дедушка воевал в Великой Отечественной войне. Три раза попадал в плен, три раза сбегал. В итоге в конце войны смог вернуться домой, в родную семью.
Дарья Шняк, ученица гимназии № 39:
Важно помнить о наших героях, которые отдали свои жизни ради Родины, нашего будущего и мирного неба над головой.
В учреждении образования создан военно-патриотический клуб. Дети участвуют в конкурсах и форумах. Для них организовывают поездки в исторически значимые места, такие как Хатынь, Курган Славы, музей Великой Отечественной войны. Также проводят встречи с ветеранами, благоустраивают мемориалы.