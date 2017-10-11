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Много интересных и талантливых ребят: Витебские участники уже отправились на Всемирный фестиваль молодежи и студентов

11 октября 2017 07:15
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Новости Беларуси. Более 300 белорусов представят нашу страну на Всемирном фестивале молодежи и студентов, который состоится в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Большая честь быть в рядах делегации от Республики Беларусь»: кто представит Витебскую область на Всемирном фестивале молодежи и студентов

Витебские участники уже отправились в Краснодарский край. Развитие предпринимательства, науки и техники, поддержка мира и образования – это далеко не все вопросы, по которым готовы высказаться молодежные лидеры региона. Всего в фестивале примут участие 20 тысяч человек из 150 стран.

Много интересных и талантливых ребят: Витебские участники уже отправились на Всемирный фестиваль молодежи и студентов-1

Виктор Глушин, делегат Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи:
В нашей делегации есть победители республиканских конкурсов «Властелин села», «Студент года», «Королева весна», представители направления «100 идей для Беларуси» и еще много интересных и талантливых ребят.

В Сочи представят нашу систему образования и то, как мы умеем организовывать спортивные соревнования.

Напоминаем, в 2019 году в Беларуси пройдут Евроигры, а еще через два года Минск вместе с Ригой примут Чемпионат мира по хоккею.

# общество # Молодежные фестивали # Фотофакт # Одаренная молодежь # Виктор Глушин

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