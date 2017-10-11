Много интересных и талантливых ребят: Витебские участники уже отправились на Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Новости Беларуси. Более 300 белорусов представят нашу страну на Всемирном фестивале молодежи и студентов, который состоится в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебские участники уже отправились в Краснодарский край. Развитие предпринимательства, науки и техники, поддержка мира и образования – это далеко не все вопросы, по которым готовы высказаться молодежные лидеры региона. Всего в фестивале примут участие 20 тысяч человек из 150 стран.