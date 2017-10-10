«Большая честь быть в рядах делегации от Республики Беларусь»: кто представит Витебскую область на Всемирном фестивале молодежи и студентов

Новости Беларуси. Более 300 белорусов представят нашу страну на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Витебскую делегацию провожали на форум 10 октября. Развитие предпринимательства, науки и техники, поддержка мира и образования – это далеко не все вопросы, по которым готовы высказаться молодежные лидеры региона. Всего в фестивале, который состоится в Сочи, примут участие 20 тысяч человек из 150 стран.

Дмитрий Куксо, делегат Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи:

Сегодня я узнал площадку, на которой буду работать. Это производство новых знаний, новых технологий.

Юлия Адамович, делегат Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи:

Большая честь быть в рядах делегации от Республики Беларусь. Конечно, это очень здорово. Я надеюсь, я даже уверена, что мы получим огромное количество положительных эмоций.

Сергей Адамович, делегат Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи:

В то же время это большая ответственность представлять свою страну. Я думаю, нам понравится и мы это запомним на всю жизнь.

Виктор Глушин, делегат Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи:

В нашей делегации есть победители республиканских конкурсов «Властелин села», «Студент года», «Королева весна», представители направления «100 идей для Беларуси» и еще много интересных и талантливых ребят.