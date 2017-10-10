«Иногда работник понимает – на профосмотре нельзя говорить правду»: почему нужно быть честным с врачом?

Новости Беларуси. Зачем откровенно рассказывать доктору обо всех нюансах самочувствия, рассказали в программе «Большой город».

Жанна Иванова, заведующая отделением профпатологии и аллергологии Республиканского центра профпатологии УЗ «10-ая городская клиническая больница» г. Минска:

Откровенность во время профосмотров. Профосмотры играют великую роль в профилактике профессиональной патологии, потому как, насколько честно работник предъявит свои жалобы имеющиеся на профосмотре, настолько быстрее врач заподозрит у него проявление того или иного заболевания. Иногда работник длительное время работает и понимает – на профосмотре нельзя говорить правду, потому как он может лишиться работы. Лишившись работы, он понимает, что где-то искать новое рабочее место сложно, а него семья, у него кредит, ему нужно строить жильё.

Вот эти социальные проблемы порой не дают возможности быть правдивым на тех же профосмотрах.

Поэтому я призываю всех работников – пожалуйста… Здоровье, когда наступает возраст предпенсионный и пенсионный – мы почему-то оглядываемся назад и думаем, как бы хотелось вернуть время, когда только-только начиналась болезнь, и как не хочется болезни, потому что каждому охота иметь качество жизни – и в 60 лет, и в 70 лет.