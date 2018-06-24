Многие столовые «не сдали зачёт». Как вузовскому общепиту уложиться в цену обеда в 1,75 рубля, сохранив качество и вес блюда?
Новости Беларуси. В самом начале года за питание в вузовских столовых взялись со всей строгостью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Здесь и ценообразование, и качество приготовления блюд, и соблюдение санитарных норм и правил.
Работа проделана, результаты очевидны, но пока не достаточны: нарушения по-прежнему выявляются.
Дмитрий Боярович отправился в рейд по местам питания студентов.
Это одна из студенческих столовых в Минске. На часах – обеденное время. Сюда, кроме студентов, без предупреждения заглядывают и ревизоры.
Есть ли здесь комплексный обед за 1 рубль 75 копеек?
Работник столовой:
Салат из свеклы с маслом растительным, биточек куриный, кашка пшенная, напиток апельсиновый.
Особый параметр такого комплекса – калорийность. Дешевый обед должен быть сытным. Об этом, кажется, забыли в Мозыре. Самый бюджетный обед в столовой педагогического университета – это 100 граммов борща, 50 – котлеты (хотя по нормам – минимум 75) и ложка рубленой капусты.
Наталья Шешко, ведущий ревизор Мозырского межрайонного Комитета госконтроля:
Предельная стоимость питания в 1,75 рубля была достигнута за счет уменьшения выхода готовых блюд, что фактически повлияло на энергетическую ценность питания.
Сергей Щур, проректор Мозырского государственного педагогического университета имени И.П. Шамякина:
Выявленные нарушения, которые были – для нас это единичный случай. Конечно, сдерживающий фактор – это ценовой диапазон – 1 рубль 75 копеек. В него очень тяжело уложиться.
В университетах сетуют: маленькая цена – это урезание зарплат или премий сотрудников. КГК на это приводит свои аргументы. Решает проблему работа без посредников. Экономия – до 40 % от стоимости обеда. Это поняли в Витебском медуниверситете.
Анатолий Щастный, ректор Витебского государственного медицинского университета:
Сейчас я бы отметил главную тенденцию: мы не работаем с посредниками. На сегодняшний день торговая надбавка, в рамках которой работает наш пункт питания, – 22 %.
После проверки КГК в столовой заменили оборудование. Точку питания впрочем ожидает полноценная реконструкция. Необходим ремонт цехов и склада. Хотя и сегодня столовая – почти идеальна.
Франц Венскович, заведующий сектором Комитета госконтроля Витебской области:
Вузы пересмотрели свои надбавки, снизили цены, соответственно, и розничные цены. Расширен ассортимент. И при неизменной стоимости комплексных обедов увеличено количество порций практически на половину.
Навести порядок в этой сфере еще в декабре 2017 года поручал Президент. Мониторингу от КГК подверглись столовые всех вузов Беларуси.
Елена Масурновская, начальник управления Комитета госконтроля Беларуси:
Повсеместно нарушались санитарные нормы и правила. Порядок ведения кассовых операций не соблюдался. Использовалось весоизмерительное оборудование с нарушением. Полноценные и комплексные обеды, которые предлагались для студентов, были обеспечены не за счет качества, а за счет уменьшения порций блюд.
За это работы лишились девять сотрудников общепита. Дисциплинарно наказано 88 человек. В том числе восемь ректоров. Комитет госконтроля написал 43 рекомендации к устранению недочетов.
Михаил Черепенников, проректор Белорусского государственного университета:
Была у нас проблема с недовесами по двум местам общественного питания. В нормативе записано 3 %, у нас было больше 3 %. Именно поэтому мы расстались с двумя заведующими производством в двух наших столовых.
Если говорить образно, проверки КГК для студенческого общепита стали зачетами, который сдали не все. Именно поэтому спустя несколько месяцев специалисты проверили общепит вузов еще раз.
Елена Масурновская:
Отдельные руководители не должным образом подошли к выполнению поручения главы государства. Опять не соблюдались технологии приготовления пищи, опять были посредники. В связи с этим Комитет госконтроля направил в правительство информацию об этих нарушениях и недостатках и предложил принять меры вплоть до освобождения от занимаемых должностей руководителей вузов.
Сегодня контроль за ценообразованием в школьном и студенческом общепите осуществляет МАРТ. Это определяет Указ Президента. Сейчас в ведомстве работают над документом, который установит единый порядок формирования цен в этом сегменте.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
После мониторингов ситуация в студенческих столовых по всей стране значительно улучшилась. Впрочем, на этом специалисты из Комитета госконтроля не останавливаются: проверки будут продолжены.