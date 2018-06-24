Многие столовые «не сдали зачёт». Как вузовскому общепиту уложиться в цену обеда в 1,75 рубля, сохранив качество и вес блюда?

Новости Беларуси. В самом начале года за питание в вузовских столовых взялись со всей строгостью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Здесь и ценообразование, и качество приготовления блюд, и соблюдение санитарных норм и правил. Работа проделана, результаты очевидны, но пока не достаточны: нарушения по-прежнему выявляются.

Дмитрий Боярович отправился в рейд по местам питания студентов. Это одна из студенческих столовых в Минске. На часах – обеденное время. Сюда, кроме студентов, без предупреждения заглядывают и ревизоры. Есть ли здесь комплексный обед за 1 рубль 75 копеек?

Работник столовой:

Салат из свеклы с маслом растительным, биточек куриный, кашка пшенная, напиток апельсиновый. Особый параметр такого комплекса – калорийность. Дешевый обед должен быть сытным. Об этом, кажется, забыли в Мозыре. Самый бюджетный обед в столовой педагогического университета – это 100 граммов борща, 50 – котлеты (хотя по нормам – минимум 75) и ложка рубленой капусты.

Наталья Шешко, ведущий ревизор Мозырского межрайонного Комитета госконтроля:

Предельная стоимость питания в 1,75 рубля была достигнута за счет уменьшения выхода готовых блюд, что фактически повлияло на энергетическую ценность питания.

Сергей Щур, проректор Мозырского государственного педагогического университета имени И.П. Шамякина:

Выявленные нарушения, которые были – для нас это единичный случай. Конечно, сдерживающий фактор – это ценовой диапазон – 1 рубль 75 копеек. В него очень тяжело уложиться.

В университетах сетуют: маленькая цена – это урезание зарплат или премий сотрудников. КГК на это приводит свои аргументы. Решает проблему работа без посредников. Экономия – до 40 % от стоимости обеда. Это поняли в Витебском медуниверситете.

Анатолий Щастный, ректор Витебского государственного медицинского университета:

Сейчас я бы отметил главную тенденцию: мы не работаем с посредниками. На сегодняшний день торговая надбавка, в рамках которой работает наш пункт питания, – 22 %.

После проверки КГК в столовой заменили оборудование. Точку питания впрочем ожидает полноценная реконструкция. Необходим ремонт цехов и склада. Хотя и сегодня столовая – почти идеальна.

Франц Венскович, заведующий сектором Комитета госконтроля Витебской области:

Вузы пересмотрели свои надбавки, снизили цены, соответственно, и розничные цены. Расширен ассортимент. И при неизменной стоимости комплексных обедов увеличено количество порций практически на половину. Навести порядок в этой сфере еще в декабре 2017 года поручал Президент. Мониторингу от КГК подверглись столовые всех вузов Беларуси.

Елена Масурновская, начальник управления Комитета госконтроля Беларуси:

Повсеместно нарушались санитарные нормы и правила. Порядок ведения кассовых операций не соблюдался. Использовалось весоизмерительное оборудование с нарушением. Полноценные и комплексные обеды, которые предлагались для студентов, были обеспечены не за счет качества, а за счет уменьшения порций блюд.

За это работы лишились девять сотрудников общепита. Дисциплинарно наказано 88 человек. В том числе восемь ректоров. Комитет госконтроля написал 43 рекомендации к устранению недочетов.

Михаил Черепенников, проректор Белорусского государственного университета:

Была у нас проблема с недовесами по двум местам общественного питания. В нормативе записано 3 %, у нас было больше 3 %. Именно поэтому мы расстались с двумя заведующими производством в двух наших столовых.

Если говорить образно, проверки КГК для студенческого общепита стали зачетами, который сдали не все. Именно поэтому спустя несколько месяцев специалисты проверили общепит вузов еще раз. Елена Масурновская:

Отдельные руководители не должным образом подошли к выполнению поручения главы государства. Опять не соблюдались технологии приготовления пищи, опять были посредники. В связи с этим Комитет госконтроля направил в правительство информацию об этих нарушениях и недостатках и предложил принять меры вплоть до освобождения от занимаемых должностей руководителей вузов.

Сегодня контроль за ценообразованием в школьном и студенческом общепите осуществляет МАРТ. Это определяет Указ Президента. Сейчас в ведомстве работают над документом, который установит единый порядок формирования цен в этом сегменте.