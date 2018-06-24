В Беларуси начался сезон черники. Почём продают ягоды, и можно ли их собирать при запрете на посещение лесов?

Новости Беларуси. Даже небольшого дождя было достаточно: в белорусских лесах появилась черника, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И появилась она не только в лесах, но и на рынках. И не было бы в этом ничего удивительного, если бы не запрет на посещение лесов. На бумаге он действует более чем в 80 районах. Как же так? Выяснял Юрий Прокопенко.

Красные пальцы на руках выдают в Раисе Алборовой заядлую ягодницу. Она знает нужные полянки, и за пару часов ее трехлитровый бидон почти заполнен. Об официальном запрете на посещение лесов Раиса Иосифовна слышала, но еще не встречала тех, кто это должен контролировать.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Вот такие предупреждения установлены при входе в леса. Нарушишь запрет, зайдешь в лес, рискуешь получить штраф – до 25 базовых величин – это 612,5 рублей. Но люди идут и никто их не штрафует. Анатолий Мартыненко перед походом в лес решил перестраховаться.

Анатолий Мартыненко, житель Могилевского района:

Я спросил у нашего лесника: «Можно ли лес посещать после этого дождя». «Конечно-конечно, пожалуйста, посещайте, собирайте ягоды, только чтобы никаких кострищ здесь не разводили».

Официальный запрет на посещение лесов ввели после продолжительной засухи. Еще полторы-две недели назад был установлен четвертый и пятый – высший класс пожарной опасности. Но ситуация изменилась: дожди пошли, класс опасности снизился, однако официальной отмены запрета по-прежнему нет – процедура сложная и длительная.

Юрий Галезник, начальник отдела Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Дабы не накалять обстановку, разрешаем посещать леса с целью заготовки дикорастущей продукции. Не секрет, что для многих людей это и запасы на зиму, и возможность заработать какую-то копейку. Николай Головач всегда берет отпуск в первой половине лета. Тихая охота не только его хобби, но и дополнительный доход. С раннего утра на своем велосипеде выезжает в лес, а с полудня продает его дары на обочине автодороги.

Николай Головач, житель Кировского района:

Сегодня я заработал где-то 20 рублей за каких-то 4 часа.

Заготовители принимают чернику в среднем по 2 рубля за килограмм. Немного. Зато ягоду можно сдать оптом. Кто хочет заработать больше, идут продавать на рынок.

В Могилеве рядом с центральным рынком за литровую банку черники просят от 4 до 5 рублей. Выбор пока не велик, так что спрос есть.

Елена Слизовая, житель Могилева:

Цена нормальная. Черника нужна для здоровья: для зрения, от диабета хорошо.

Продавцы уверяют: ягода свежая, только из леса. Но из какого точно? Остается верить на слово.