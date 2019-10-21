«Многие были со слезами и говорили: «Что мне сделать?» Стать настоящим папой для своих детей поможет Совет отцов

Осмысленное, осознанное и ответственное отцовство – именно так позиционируют свою стратегию члены новой общественной организации «Совет отцов». Что это такое? Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – председатель правления ОО «Совет отцов» – Александр Величко и член правления ОО «Совет отцов» – Александр Прудников. Какая главная цель организации? Можно ли сказать, что у нас мужчины в чем-то ущемлены в правах и их надо защищать? Александр Величко, председатель правления ОО «Совет отцов»:

Я считаю, что каждый мужчина должен сам себя уметь защищать и это не наша цель. Наша основная задача – это выправить крен в социальных ролях «мужчина» и «женщина». На сегодняшний день большая часть ответственности лежит на женщине. Согласно комитету по статистике, у нас 3,7% вовлеченность отца в жизнь семьи и детей. Это 3% времени отец проводит с ребенком? Александр Величко:

Да.

Такой стереотип имеется: папа на работе, а мама постоянно занимается со своими детьми. Александр Величко:

Очень сильно удивитесь, но индекс вовлеченности мамы всего в четыре раза больше. Даже если мы говорим: вовлеченность мамы и папы, отец проигрывает в четыре раза. Чтобы выражаться в более понятных категориях, то это порядка 20 минут в день папа проводит со своим ребенком. Деятельность организации направлена именно на отцов, вы их стимулируете, чтобы больше времени проводить с детьми? Александр Величко:

Если утрировать, то да. Средний возраст для мужчин появления первого ребенка в Беларуси 27,5 лет. С другой стороны, чем позже люди вступают в брак и рожают детей, тем хуже социальные позиции, демографические и т. д. Государство и наука принимают это как проблему, с которой нужно бороться. Вы тоже считаете, что это проблема? Александр Величко:

Да. Лучше в 20 лет? Александр Величко:

Нет, где-то в районе 25. По нынешним меркам, даже 25 лет – это еще юный возраст. Там просто нет такой степени ответственности и осознанности этого шага. Александр Величко:

Зависит от человека. Какие мероприятия у вас проводятся? Александр Прудников, член правления ОО «Совет отцов»:

Мы проводим много мероприятий в разных сферах и прежде всего в такой образовательной форме. Мы проводим тренинги и семинары. Мы начали со школ. Я работал в одной из школ Минска. Мы поговорили с директором школы и он предложил позвать отцов из школы на наш семинар, который называется «Подари ребенку папу».

Какой был эффект? Александр Прудников:

Около 200 отцов пришло. Многие были со слезами и говорили: «Что мне сделать?» И мы начали группу поддержки отцов. Как в нее попасть? Александр Величко:

Прийти на семинар. На нашем сайте есть анонсы всех семинаров, которые проходят. Мы проводим целый ряд спортивных мероприятий. Самый значимый у нас – волейбольный турнир. У нас играют подростки с отцами. Это совместное мероприятие, и если у кого-то есть желание собрать команду и сразиться – это очень хорошо. Или кто-то хочет присоединиться к какой-то команде, добро пожаловать!

Александр Прудников:

Еще футбольный турнир начинаем с конца этого года в формате 8 на 8. Мы тоже приглашаем всех принять участие: как подростков, так и отцов. Уже некоторые команды есть из областных центров. Я сам играю. Есть также различные семинары для женщин, для подростков-мальчиков и девочек. Для мальчиков – «Рыцари из стали и бархата», для девочек – «Как победить дракона». Например, есть то, что может делать только мама и есть то, что может делать только папа. И когда мы говорим о влиянии на ребенка: отец устранился, как понятие мужественности, то, что ты – защитник, у детей формируется как минимум искаженно. Сегодня ученые пришли к тому, что с этим точно надо что-то делать.