«Многие были со слезами и говорили: «Что мне сделать?» Стать настоящим папой для своих детей поможет Совет отцов
Осмысленное, осознанное и ответственное отцовство – именно так позиционируют свою стратегию члены новой общественной организации «Совет отцов». Что это такое?
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – председатель правления ОО «Совет отцов» – Александр Величко и член правления ОО «Совет отцов» – Александр Прудников.
Какая главная цель организации? Можно ли сказать, что у нас мужчины в чем-то ущемлены в правах и их надо защищать?
Александр Величко, председатель правления ОО «Совет отцов»:
Я считаю, что каждый мужчина должен сам себя уметь защищать и это не наша цель. Наша основная задача – это выправить крен в социальных ролях «мужчина» и «женщина». На сегодняшний день большая часть ответственности лежит на женщине. Согласно комитету по статистике, у нас 3,7% вовлеченность отца в жизнь семьи и детей.
Это 3% времени отец проводит с ребенком?
Александр Величко:
Да.
Такой стереотип имеется: папа на работе, а мама постоянно занимается со своими детьми.
Александр Величко:
Очень сильно удивитесь, но индекс вовлеченности мамы всего в четыре раза больше. Даже если мы говорим: вовлеченность мамы и папы, отец проигрывает в четыре раза. Чтобы выражаться в более понятных категориях, то это порядка 20 минут в день папа проводит со своим ребенком.
Деятельность организации направлена именно на отцов, вы их стимулируете, чтобы больше времени проводить с детьми?
Александр Величко:
Если утрировать, то да. Средний возраст для мужчин появления первого ребенка в Беларуси 27,5 лет. С другой стороны, чем позже люди вступают в брак и рожают детей, тем хуже социальные позиции, демографические и т. д. Государство и наука принимают это как проблему, с которой нужно бороться.
Вы тоже считаете, что это проблема?
Александр Величко:
Да.
Лучше в 20 лет?
Александр Величко:
Нет, где-то в районе 25.
По нынешним меркам, даже 25 лет – это еще юный возраст. Там просто нет такой степени ответственности и осознанности этого шага.
Александр Величко:
Зависит от человека.
Какие мероприятия у вас проводятся?
Александр Прудников, член правления ОО «Совет отцов»:
Мы проводим много мероприятий в разных сферах и прежде всего в такой образовательной форме. Мы проводим тренинги и семинары. Мы начали со школ. Я работал в одной из школ Минска. Мы поговорили с директором школы и он предложил позвать отцов из школы на наш семинар, который называется «Подари ребенку папу».
Какой был эффект?
Александр Прудников:
Около 200 отцов пришло. Многие были со слезами и говорили: «Что мне сделать?» И мы начали группу поддержки отцов.
Как в нее попасть?
Александр Величко:
Прийти на семинар. На нашем сайте есть анонсы всех семинаров, которые проходят. Мы проводим целый ряд спортивных мероприятий. Самый значимый у нас – волейбольный турнир. У нас играют подростки с отцами. Это совместное мероприятие, и если у кого-то есть желание собрать команду и сразиться – это очень хорошо. Или кто-то хочет присоединиться к какой-то команде, добро пожаловать!
Александр Прудников:
Еще футбольный турнир начинаем с конца этого года в формате 8 на 8. Мы тоже приглашаем всех принять участие: как подростков, так и отцов. Уже некоторые команды есть из областных центров. Я сам играю. Есть также различные семинары для женщин, для подростков-мальчиков и девочек. Для мальчиков – «Рыцари из стали и бархата», для девочек – «Как победить дракона». Например, есть то, что может делать только мама и есть то, что может делать только папа. И когда мы говорим о влиянии на ребенка: отец устранился, как понятие мужественности, то, что ты – защитник, у детей формируется как минимум искаженно. Сегодня ученые пришли к тому, что с этим точно надо что-то делать.
Вы объявили какой-то конкурс? Как в нем участвовать?
Александр Прудников:
Конкурс только для СМИ. Мы хотим, чтобы тема отцовства во всех аспектах начала более муссироваться, чтобы это больше-больше звучало, поэтому мы объявили конкурс. Он будет длиться год. Конкурс на лучшую публикацию проблемную или хвалебную, лучше интервью, ТВ или радио на тему отцовства. Главный приз будет – поездка на горнолыжный курорт в Финляндию.