Зарегистрироваться онлайн или пройти дистанционно. Первый этап репетиционного тестирования стартовал в Беларуси

Диана Галех, корреспондент:

Горячая пора для абитуриентов. Первый этап репетиционного тестирования стартовал в Беларуси. Проверить свои знания можно по 15 учебным предметам. В холле Республиканского института контроля знания – ажиотаж. Вот-вот для собравшихся начнется проверка знаний. И хотя репетиционное тестирование не предполагает выдачу сертификатов, градус напряжения зашкаливает.

Владимир Михневич, абитуриент:

Учителя подгоняют: надо сдавать, пробовать, учиться. Чем больше баллов получу, тем лучше.

Подруги Маргарита и Дарья приехали на РТ в Минск из Жодино. Кем быть в будущем? Актуальный вопрос для каждого абитуриента. Девушки с выбором профессии еще определяются, но куда поступать, уже решили. Маргарита Шайко, абитуриент:

Я планирую поступать в БГУ, собираюсь сдавать английский язык, русский и математику. Дарья Городникова, абитуриент:

Уже очень ответственно готовимся, осталось совсем немного времени. Это какие-то дополнительные задания с учителем, с репетитором, самостоятельно дома занимаюсь.

Первый этап репетиционного тестирования проходит с октября по декабрь. Традиционно пик активности приходится на третий период – с марта по апрель – поближе к дате проведения ЦТ. Специалисты отмечают, чем раньше абитуриент начнет проверку знаний, тем больше шансов на успех. Наталья Вайтехович, первый заместитель директора УО «Республиканский институт контроля знаний»:

Есть статистика, когда от этапа к этапу ребята приращивают свои знания, и, как правило, где-то на 20 баллов они показывают результат лучше на ЦТ.

Репетиционное тестирование пользуется популярностью среди абитуриентов. Такой формат позволяет не только оценить уровень знаний по предмету, но и научиться распределять время на решение теста, заполнять бланк ответов и психологически настроиться на предстоящее испытание. Юрий Миксюк, директор УО «Республиканский институт контроля знаний»:

Все сделано для того, чтобы абитуриенты смогли хорошо подготовиться к ЦТ. Репетиционное тестирование позволяет найти ошибки, они будут указаны и будут даны разъяснения по этим ошибкам.

Новая фишка – регистрация проводится в онлайн-режиме через единую систему в личном кабинете участника тестирования. Кроме того, абитуриентам предлагается еще один вид РТ – дистанционное. Совершенно бесплатно все желающие могут зайти на сайт РИКЗ и выполнить тесты по всем 15 предметам, а затем подробно разобрать свои ошибки. Юрий Миксюк:

Такая форма очень удобна тем, кто находится за пределами республики, для иностранцев.