Зарегистрироваться онлайн или пройти дистанционно. Первый этап репетиционного тестирования стартовал в Беларуси
Диана Галех, корреспондент:
Горячая пора для абитуриентов. Первый этап репетиционного тестирования стартовал в Беларуси. Проверить свои знания можно по 15 учебным предметам.
В холле Республиканского института контроля знания – ажиотаж. Вот-вот для собравшихся начнется проверка знаний. И хотя репетиционное тестирование не предполагает выдачу сертификатов, градус напряжения зашкаливает.
Владимир Михневич, абитуриент:
Учителя подгоняют: надо сдавать, пробовать, учиться. Чем больше баллов получу, тем лучше.
Подруги Маргарита и Дарья приехали на РТ в Минск из Жодино. Кем быть в будущем? Актуальный вопрос для каждого абитуриента. Девушки с выбором профессии еще определяются, но куда поступать, уже решили.
Маргарита Шайко, абитуриент:
Я планирую поступать в БГУ, собираюсь сдавать английский язык, русский и математику.
Дарья Городникова, абитуриент:
Уже очень ответственно готовимся, осталось совсем немного времени. Это какие-то дополнительные задания с учителем, с репетитором, самостоятельно дома занимаюсь.
Первый этап репетиционного тестирования проходит с октября по декабрь. Традиционно пик активности приходится на третий период – с марта по апрель – поближе к дате проведения ЦТ. Специалисты отмечают, чем раньше абитуриент начнет проверку знаний, тем больше шансов на успех.
Наталья Вайтехович, первый заместитель директора УО «Республиканский институт контроля знаний»:
Есть статистика, когда от этапа к этапу ребята приращивают свои знания, и, как правило, где-то на 20 баллов они показывают результат лучше на ЦТ.
Репетиционное тестирование пользуется популярностью среди абитуриентов. Такой формат позволяет не только оценить уровень знаний по предмету, но и научиться распределять время на решение теста, заполнять бланк ответов и психологически настроиться на предстоящее испытание.
Юрий Миксюк, директор УО «Республиканский институт контроля знаний»:
Все сделано для того, чтобы абитуриенты смогли хорошо подготовиться к ЦТ. Репетиционное тестирование позволяет найти ошибки, они будут указаны и будут даны разъяснения по этим ошибкам.
Новая фишка – регистрация проводится в онлайн-режиме через единую систему в личном кабинете участника тестирования. Кроме того, абитуриентам предлагается еще один вид РТ – дистанционное. Совершенно бесплатно все желающие могут зайти на сайт РИКЗ и выполнить тесты по всем 15 предметам, а затем подробно разобрать свои ошибки.
Юрий Миксюк:
Такая форма очень удобна тем, кто находится за пределами республики, для иностранцев.
Для прохождения пробного тестирования, нужно захватить с собой паспорт, гелевую или капиллярную ручку. На РТ по физике и химии можно взять калькулятор. А вот шпаргалки лучше оставить дома. За списывание организаторы имеют полное право удалить из аудитории. Репетиционное тестирование проводится в учреждениях образования по всей Беларуси. Всего 155 пунктов.