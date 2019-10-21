«Родители могут высказывать свою позицию, но не насаждать её». Как найти общий язык с подростком?

Грозные запреты, опека на расстоянии и постоянное недопонимание – привычная атмосфера в семье шестнадцатилетнего Антона. Парень признается: мама с папой не разделяют его творческих интересов. Работа для родителей всегда стоит на первом месте. Антон, не находит общий язык с родителями:

На самом деле, я, вообще, не понимаю, почему они должны быть для меня авторитетом. У меня с ними нет абсолютно ничего общего. Я считаю себя довольно самостоятельным человеком, а они так не считают. Они считают, что меня нужно постоянно ограничивать.

Марина Прохорова, психолог:

Подростку важно понимать, что у него всегда есть тыл в виде любящих родителей, которые позволяют ему выражать себя, свою личность и наделяют его некоторой свободой.

Переходный возраст можно сравнить лишь со стихийным бедствием. В этот период в голове подростка происходит настоящая буря. Незыблемые авторитеты рушатся, как карточный домик. Родители кажутся глупыми и старомодными. Их советы выглядят бессмысленными, внимание и забота – назойливыми, требования – беспочвенными.

Марина Прохорова:

Должна быть золотая серединка, где родители могут высказывать свою позицию, но не насаждать ее. Готовы согласиться, что да, мир поменялся и время сейчас поменялось, мы другие, не те, что были раньше.

В отношениях с подростком важен баланс. Не нужно критиковать, ругать и бесцеремонно вторгаться в личное пространство своего ребенка. Игнорировать чадо также не стоит. Ведь не смотря на невыносимое поведение, в это сложное время ему просто необходима родительская поддержка, но весьма деликатная.

Авторитарный стиль общения – табу! Это только отдалит подростка от родителей. Не требуйте послушания, а объясняйте, почему нужно вести себя именно так. Как можно чаще показывайте ребенку, что дорожите его точкой зрения.

Марина Прохорова:

Если родитель гиперопекающий, залюбливающий своего ребенка, тот особенно будет стараться отдалиться и для него это будет особенно непросто.