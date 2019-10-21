Прямой эфир

«Родители могут высказывать свою позицию, но не насаждать её». Как найти общий язык с подростком?

21 октября 2019 07:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Грозные запреты, опека на расстоянии и постоянное недопонимание – привычная атмосфера в семье шестнадцатилетнего Антона. Парень признается: мама с папой не разделяют его творческих интересов. Работа для родителей всегда стоит на первом месте.

Антон, не находит общий язык с родителями:
На самом деле, я, вообще, не понимаю, почему они должны быть для меня авторитетом. У меня с ними нет абсолютно ничего общего. Я считаю себя довольно самостоятельным человеком, а они так не считают. Они считают, что меня нужно постоянно ограничивать.

«Родители могут высказывать свою позицию, но не насаждать её». Как найти общий язык с подростком? -1

Марина Прохорова, психолог:
Подростку важно понимать, что у него всегда есть тыл в виде любящих родителей, которые позволяют ему выражать себя, свою личность и наделяют его некоторой свободой.

«Родители могут высказывать свою позицию, но не насаждать её». Как найти общий язык с подростком? -4

Переходный возраст можно сравнить лишь со стихийным бедствием. В этот период в голове подростка происходит настоящая буря. Незыблемые авторитеты рушатся, как карточный домик. Родители кажутся глупыми и старомодными. Их советы выглядят бессмысленными, внимание и забота – назойливыми, требования – беспочвенными.

«Родители могут высказывать свою позицию, но не насаждать её». Как найти общий язык с подростком? -7

Марина Прохорова:
Должна быть золотая серединка, где родители могут высказывать свою позицию, но не насаждать ее. Готовы согласиться, что да, мир поменялся и время сейчас поменялось, мы другие, не те, что были раньше.

«Родители могут высказывать свою позицию, но не насаждать её». Как найти общий язык с подростком? -10

В отношениях с подростком важен баланс. Не нужно критиковать, ругать и бесцеремонно вторгаться в личное пространство своего ребенка. Игнорировать чадо также не стоит. Ведь не смотря на невыносимое поведение, в это сложное время ему просто необходима родительская поддержка, но весьма деликатная.

«Родители могут высказывать свою позицию, но не насаждать её». Как найти общий язык с подростком? -13

Авторитарный стиль общения – табу! Это только отдалит подростка от родителей. Не требуйте послушания, а объясняйте, почему нужно вести себя именно так. Как можно чаще показывайте ребенку, что дорожите его точкой зрения.

«Родители могут высказывать свою позицию, но не насаждать её». Как найти общий язык с подростком? -16

Марина Прохорова:
Если родитель гиперопекающий, залюбливающий своего ребенка, тот особенно будет стараться отдалиться и для него это будет особенно непросто.

«Родители могут высказывать свою позицию, но не насаждать её». Как найти общий язык с подростком? -19

Диалог – вот залог доверительных отношений. Обсуждайте философские и житейские вещи, интересуйтесь увлечениями, советуйтесь по бытовым вопросам. Дайте ребенку возможность принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. Подарите ему возможность почувствовать вкус взрослой жизни со всеми ее сладостями и горестями.

«Родители могут высказывать свою позицию, но не насаждать её». Как найти общий язык с подростком? -22

# Психология # общество # Антон # Марина Прохорова # Фотофакт # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Представители Администрации Президента проводят выездные приёмы граждан. Графика
21 октября 2019 06:52

Представители Администрации Президента проводят выездные приёмы граждан. Графика

12 тысяч переписчиков опросят белорусов на дому
21 октября 2019 06:31

12 тысяч переписчиков опросят белорусов на дому

Перевалочная база для военнопленных, отправленных в лагеря Германии. Неизвестные факты о концлагере Шталаг-352, который находился в Масюковщине
20 октября 2019 18:21

Перевалочная база для военнопленных, отправленных в лагеря Германии. Неизвестные факты о концлагере Шталаг-352, который находился в Масюковщине