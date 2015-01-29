Шоумен Никита Джигурда разводится с фигуристкой Мариной Анисиной после 6 лет брака

Новости России. Эпатажный российский шоумен Никита Джигурда объявил в соцсетях о том, что подает на развод с фигуристкой Мариной Анисиной. Он также потребовал у нее вернуть их общих детей в Россию.

Никита Джигурда (запись в социальных сетях):

Радуйтесь недруги, мою Анисину запугал Гвендаль, и после возвращения из Америки она с нашими детьми не хочет возвращаться в Россию. По идейным соображениям я отказался получать французское гражданство. Дети без моего разрешения вывезены из России. Гвендаль вызвал полицию. Марина, напуганная войной в Украине, уехала к своему партнеру Гвендалю Пейзера. Полиция предупредила меня об аресте. Не могу сейчас рассказать все, что узнал, но я подаю на развод с Анисиной и требую вернуть моих детей в Россию.

Отметим, что у Марины Анисиной есть французское гражданство.

Фигуристка получила его в середине 1990-х годов, когда выступала за эту страну. Сам Джигурда отказался получать французское гражданство, как он сам некогда выразился «по идейным соображениям».



Они поженились 23 февраля 2008 года. По словам Джигурды, он влюбился в Марину практически в первые дни знакомства (они катались в паре в одном из телевизионных проектов). Марина долгое время не отвечала взаимностью. Но настойчивые ухаживания все же закончились предложением руки и сердца: в день рождения Марины певец преподнес ей обручальное кольцо с бриллиантом и попросил стать его женой.

До недавнего времени эту пару считали одним из самых красивых и, что немаловажно, самых счастливых союзов в российском шоу-бизнесе.

У Никиты и Марины двое совместных детей: сын Мика-Анжел-Крист и дочь Эва-Влада.



Что толкнуло Джигурду подать на развод, пока не сообщается. В эксклюзивном интервью SUPER шоумен намекнул о причине.

Никита Джигурда:

Я подаю на развод. Марина плачет. Это невозможно рассказать в двух словах, это связано с контрактом, который заключил Гвендаль. Кабальный контракт, а Марина его подписала, не читая, полностью доверившись ему, а по этому контакту нарушаются все предварительные договоренности... Короче говоря, помните, Пушкин, Дантес и Натали? Я вот таким намеком рассказываю вам о нашей ситуации.

Нет более светлого праздника, чем свадьба, а развод – это всегда трагедия. С этим утверждением многие пары не согласны. Они предпочитают расставаться красиво.

Родилась традиция шумных расставаний в мусульманских странах, где бракоразводный процесс – очень дорогостоящий и долгий. В отличие от Саудовской Аравии, где развод празднуют повсеместно, в Европе такой способ распрощаться с семейной жизнью чаще всего выбирают пары, которые были вместе либо меньше 3 лет, либо больше 10.

Сценарий праздника – та же свадьба только наоборот, главное, чтобы супруги испытывали положительные эмоции. Как это выглядит? Узнаете из видео.