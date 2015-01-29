Художественный руководитель Заслуженного любительского коллектива Беларуси «Студия циркового искусства «Арена» Марина Кузнецова и воздушные гимнасты на СТВ

Воздушной гимнастикой можно заниматься при любом росте?

Марина Кузнецова, художественный руководитель Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь «Студия циркового искусства «Арена»:

Дело в том, что наши гимнасты ещё в стадии своего роста. Они начали заниматься с 5-6 лет.

Как так получилось, что в Мозыре самый настоящий Заслуженный коллектив?

Марина Кузнецова, художественный руководитель Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь «Студия циркового искусства «Арена»:

Я сама из города Мозыря, и всегда была мечта. Будучи ребёнком, у меня не было такой возможности: заниматься в цирковой студии. Поэтому, когда я достигла уже пенсионного возраста, мы с супругом решили попробовать. У нас была хорошая практика: воспитание собственного сына – артиста цирка, который стал настоящим профессионалом. Мы решили попробовать работать с детьми, дать им возможность почувствовать, что такое цирк и решить: надо это или не надо? На сегодняшний день, судя по тому, как мы двигаемся вперёд, у нас всё получается, значит, цирк в Беларуси – нужен!

Так Вы не являетесь артисткой цирка?

Марина Кузнецова, художественный руководитель Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь «Студия циркового искусства «Арена»:

Мы работали с мужем в цирке 28 лет и по выходу на пенсию, мы организовали студию в Мозыре, которая на сегодня уже имеет звание – Заслуженный коллектив. Мы набираем всех детей. Мы не делаем какого-то отбора, критерия. Нет! Но уже потом это зависит от них: то, как они себя покажут и проявят. И доказывают это они на различных конкурсах. Мы гордимся теми наградами, поездками… И, конечно же, дипломом специальной премии от президента Республики Беларусь – это самая высокая награда на сегодняшний день, которую может заработать коллектив Беларуси.

Много приходится трудиться и работать?

Стефания Турмович, воздушная гимнастка:

Да. Трудиться приходится очень много. Этот труд достигается с годами. Очень тяжело.

Что вам нравится в том, чем вы занимаетесь?

Стефания Турмович, воздушная гимнастка:

Мне нравится чего-то добиваться. Я всегда иду к своей цели. Всегда развиваюсь. Конечно, это экстрим. Мне очень нравится летать в воздухе.

Существуют ли в цирковом искусстве понятия «мода», «тенденции»? Как Вы определяете, что нужно зрителю?

Марина Кузнецова, художественный руководитель Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь «Студия циркового искусства «Арена»:

Любой труд можно увидеть глазами. А попробуй добиться, потрудиться, вложить свои силы в то, чтобы этот трюк исполнить!