«Предложения под сукно положены не будут». Игорь Сергеенко рассказал, на каком этапе подготовка к ВНС

Евгений Поболовец, ведущий: На каком этапе сейчас находится подготовка к Всебелорусскому народному собранию, и что мы в итоге ожидаем получить на выходе глобально для страны?

Проводятся все подготовительные мероприятия, чтобы наши делегаты приехали в этот прекрасный дворец практически через две недели и приступили к работе, чтобы обсудить все эти важные направления. Два основных направления: социально-экономическое развитие и направление общественно-политического развития страны.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента: Работа по подготовке Всебелорусского народного собрания идет самым активным образом. Практически она завершается. В течение этой недели проходили собрания делегатов в регионах, которые будут принимать участие во Всебелорусском народном собрании. Проведен ряд иных мероприятий: это диалоговые площадки, работа общественных приемных, аналитических центров. Все это обобщается, готовятся документы, которые будут обсуждаться. Один из документов уже опубликован и обсуждается, это основные направления социально-экономического развития Республики Беларусь 2021-2025 годы. Готовятся предложения по совершенствованию политической системы, по дальнейшему развитию нашей страны на ближайшее десятилетие, на ближайшие годы.

Евгений Поболовец:

Когда проходили диалоговые площадки, мы видели довольно большой интерес со стороны белорусов. Много было дельных предложений. Мы успеем все это выслушать, обработать и потом как-то внедрить в нашу практику?

Игорь Сергеенко:

Большой объем работы проведен накануне. По сути дела, предваряла то обсуждение, которое состоится на собрании, работа диалоговых площадок, общественных приемных, аналитических служб. Часть наших делегатов сможет выступить непосредственно на заседании. Понятно, что в силу небольшого времени не все, но будет возможность, организованы будут дискуссионные площадки во время интервьюирования. В последующем будут продолжаться обсуждения и основных направлений, возможных направлений реформирования общественно-политической нашей системы.

Евгений Поболовец:

Я к тому, чтобы белорусы понимали, что предложения не будут положены под сукно.

Игорь Сергеенко:

Предложения под сукно положены не будут, все будет развиваться. Уже большая аналитическая работа проведена по обобщению всех поступивших материалов.