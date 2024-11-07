Медцентр Вооружённых Сил пополнился аппаратом МРТ и современным рентгеном

В Беларуси ко Дню Октябрьской революции реконструируется или вводится в строй ряд важных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делать народу подарки к 7 Ноября – традиция, заложенная Президентом. Ее поддерживают по всей стране. В честь праздника Главному военному медицинскому клиническому центру Вооруженных Сил были переданы машины скорой помощи и современное оборудование. Магнитно-резонансный томограф и рентгеновский аппарат последнего поколения позволят проводить диагностику с высокой точностью, а также эффективно оказывать помощь пациентам.

В год их поступает в военный клинический медцентр около 13 тысяч. Около сотни из них – ветераны Великой Отечественной войны. Без сомнения, через внимание к здоровью военнослужащих укрепляется обороноспособность государства. Поэтому совершенствованию сферы медицинского обеспечения уделяется большое внимание.