Прямой эфир

Лунинецкий молочный завод поставит в КНР сухого молока на 1 млн долларов

07 ноября 2024 11:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Институт мясо-молочной промышленности Национальной академии наук на китайской международной выставке импорта в Шанхае подписал трехсторонний договор с китайскими корпорациями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лунинецкий молочный завод поставит в КНР сухого молока на 1 млн долларов-2

Беларусь производит почти 9 миллионов тонн молока в год. Страна входит в пятерку мировых экспортеров молочной продукции и уверенно удерживает лидирующее место по ряду позиций. Поэтому в перерабатывающей отрасли обмен знаниями и технологиями может быть полезен как белорусской, так и китайской стороне.

Лунинецкий молочный завод поставит в КНР сухого молока на 1 млн долларов-4

Гордей Гусаков, директор Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:
По отдельным направлениям Беларусь является лидером в мире. Мы превосходим не только Китай, но многие европейские страны, например, по переработке молочной сыворотки. У нас перерабатываются сейчас 99,8 % молочной сыворотки. Технологии отрабатывались в нашем Институте, сейчас активно используется нашим производством. Мы говорим о том, что по этому показательно нас опережают только Соединенные Штаты Америки. 

Сейчас тенденция на пищевом рынке, может быть, даже на молочном, это тенденция разработки технологий продуктов питания, специализированного, функционального, профилактического. Чтобы каждый конкретный человек в каждый конкретный момент времени мог потреблять ту продукцию, которая ему необходима.

Среди первых весомых результатов участия белорусских переработчиков в шанхайской выставке – подписание крупного контракта. Его заключил Лунинецкий молочный завод с китайской компанией. Предусмотрена поставка в КНР сухого молока на общую сумму миллион долларов.

# Предприятия Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Медцентр Вооружённых Сил пополнился аппаратом МРТ и современным рентгеном
07 ноября 2024 11:13

Медцентр Вооружённых Сил пополнился аппаратом МРТ и современным рентгеном

Президент показал мастер-класс участникам чемпионата по колке дров
07 ноября 2024 10:37

Президент показал мастер-класс участникам чемпионата по колке дров

Данилович: события 1917 года открыли путь к созданию белорусского государства
07 ноября 2024 10:21

Данилович: события 1917 года открыли путь к созданию белорусского государства