Лунинецкий молочный завод поставит в КНР сухого молока на 1 млн долларов

Институт мясо-молочной промышленности Национальной академии наук на китайской международной выставке импорта в Шанхае подписал трехсторонний договор с китайскими корпорациями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь производит почти 9 миллионов тонн молока в год. Страна входит в пятерку мировых экспортеров молочной продукции и уверенно удерживает лидирующее место по ряду позиций. Поэтому в перерабатывающей отрасли обмен знаниями и технологиями может быть полезен как белорусской, так и китайской стороне.

Гордей Гусаков, директор Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:

По отдельным направлениям Беларусь является лидером в мире. Мы превосходим не только Китай, но многие европейские страны, например, по переработке молочной сыворотки. У нас перерабатываются сейчас 99,8 % молочной сыворотки. Технологии отрабатывались в нашем Институте, сейчас активно используется нашим производством. Мы говорим о том, что по этому показательно нас опережают только Соединенные Штаты Америки.

Сейчас тенденция на пищевом рынке, может быть, даже на молочном, это тенденция разработки технологий продуктов питания, специализированного, функционального, профилактического. Чтобы каждый конкретный человек в каждый конкретный момент времени мог потреблять ту продукцию, которая ему необходима.

Среди первых весомых результатов участия белорусских переработчиков в шанхайской выставке – подписание крупного контракта. Его заключил Лунинецкий молочный завод с китайской компанией. Предусмотрена поставка в КНР сухого молока на общую сумму миллион долларов.