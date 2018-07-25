Возобновят пешеходное движение и расширят дорогу. Что изменится на пункте пропуска «Брузги» в Гродненской области после реконструкции

Новости Беларуси. Пешком в Европу и обратно. В Гродненской области началась масштабная реконструкция пункта пропуска «Брузги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главным новшеством белорусско-польского участка границы станет возобновление пешеходного движения.

Для этого создадут специальные коридоры. Это обеспечит безопасность путешественников и повысит эффективность таможенного контроля. Кроме того, дорогу здесь расширят до восьми полос.

Пройдет модернизацию и оборудование: будут усовершенствованы системы радиационного контроля и регистрации номерных знаков, а ограждение пропускного пункта оснастят интеллектуальным видеонаблюдением.