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«Государство становится сильнее». Что даёт белорусам и стране продление безвиза для иностранцев до 30 дней?

25 июля 2018 06:22
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Новости Беларуси. Беларусь продлевает безвизовый режим для иностранцев до 30 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий указ подписал Президент.

Воспользоваться таким правом смогут граждане почти 80 государств. Для въезда им понадобится паспорт, медицинский страховой полис и деньги. На каждый день пребывания – не менее двух базовых величин (на сегодня это 49 рублей). Правила пересечения белорусской границы остаются прежними – через Национальный аэропорт «Минск».

«Государство становится сильнее». Что даёт белорусам и стране продление безвиза для иностранцев до 30 дней?-1

Анатолий Акантинов, член правления общественного объединения «Гильдия маркетологов»:
Те, кто к нам приезжает, кроме того, что они знакомятся с нашей страной, они косвенно влияют и на наше население: и с точки зрения изучения английского языка, и с точки зрения развитой экономики за пределами. И в этом смысле государство становится сильнее. Оно становится более грамотным, оно интегрируется в международную среду.

Воспользоваться безвизовым въездом в нашу страну смогут также участники и болельщики II Европейских игр. Им будет достаточно предъявить аккредитацию или билет на состязания.

# Туризм # общество # Анатолий Акантинов # Фотофакт

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