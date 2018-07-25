«Государство становится сильнее». Что даёт белорусам и стране продление безвиза для иностранцев до 30 дней?

Воспользоваться таким правом смогут граждане почти 80 государств. Для въезда им понадобится паспорт, медицинский страховой полис и деньги. На каждый день пребывания – не менее двух базовых величин (на сегодня это 49 рублей). Правила пересечения белорусской границы остаются прежними – через Национальный аэропорт «Минск».

Анатолий Акантинов, член правления общественного объединения «Гильдия маркетологов»:

Те, кто к нам приезжает, кроме того, что они знакомятся с нашей страной, они косвенно влияют и на наше население: и с точки зрения изучения английского языка, и с точки зрения развитой экономики за пределами. И в этом смысле государство становится сильнее. Оно становится более грамотным, оно интегрируется в международную среду.

Воспользоваться безвизовым въездом в нашу страну смогут также участники и болельщики II Европейских игр. Им будет достаточно предъявить аккредитацию или билет на состязания.