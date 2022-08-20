«Мне терять вообще нечего». Чичерина пообщалась с Азарёнком в освобождённом Мелитополе

Так кто все-таки бьет из артиллерии по Запорожской АЭС? Для любого нормального человека это очевидно. Но, чтобы опровергнуть ложь западной пропаганды, наш корреспондент Григорий Азаренок вместе с гуманитарной миссией от Беларуси отправился в Запорожскую область. Авторская рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репортаж с места событий.

На Запорожской АЭС стоит Росгвардия. Никакой тяжелой военной техники и артиллерии нет и быть не может. Работают те энергетики, что были раньше. По договоренности, зарплату платит им Украина. Пропагандисты Зеленского все время воют, что это их люди. И, как подтверждение, посылают по ним ракеты и снаряды. А другая сторона – песни.

Юлия Чичерина, как часто ее называют, народная артистка Донбасса, выступает перед росгвардейцами и сотрудниками АЭС.

Мне терять нечего, «укропы» покушаются на мою свободу Григорий Азаренок, СТВ:

Для них вы народная артистка, можно сказать. Донецка и всей этой спецоперации. Как вы этих людей ощущаете, правда ли, что здесь соль земли? Юлия Чичерина, артистка:

Да, чистая правда. Причем с самого начала всей этой истории мне стало казаться, когда я только начала ездить на Донбасс. Соль земли, только лучшие люди приходят защищать свой род, свою землю. Это так. А сейчас еще и русская армия подъехала, это очень круто для меня. Потому что мне терять вообще нечего, «укропы» покушаются на мою свободу. Они мне сейчас грозят пожизненным. В 2015 году они (СБУ) объявили меня – 7 лет за пересечение границы, а сейчас все, пугать нечем. «Визы не понадобятся больше» Григорий Азаренок:

Вам визы не нужны?