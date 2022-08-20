«Очень много раненых». Администрация Энергодара обратилась к киевскому режиму
Так кто все-таки бьет из артиллерии по Запорожской АЭС? Для любого нормального человека это очевидно. Но, чтобы опровергнуть ложь западной пропаганды, наш корреспондент Григорий Азаренок вместе с гуманитарной миссией от Беларуси отправился в Запорожскую область.
Авторская рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репортаж с места событий.
Григорий Азаренок, СТВ:
Дивный новый мир. Безумный, шизофренический, полный отрицания реальности, все пропитано враньем. Они упиваются ложью и безнаказанностью и ведут Европу к ядерной катастрофе. Они сошли с ума. Они слетели со всех колком, они готовы и уже убивают женщин и детей. Запад – цепная бешеная собака, говорил когда-то Милошевич, и эту псину надо остановить любой ценой.
Запорожье. Ядерный шантаж. Репортаж с места событий.
Это прилеты по Энергодару. Стреляет ствольная артиллерия ВСУ, которая базируется совсем рядом – в населенных пунктах Никополь и Марганец.
Вот обломок снаряда британского Brimstone.
Григорий Азаренок:
Город Энергодар, самая крупная в Европе Запорожская АЭС, и именно по ней в последнее время бандеровцы особенно яростно бьют. Говорят, они как будто с цепи сорвались. Вчера было более 20 прилетов, вот мы видим след одного из них – это работала ствольная артиллерия. Стоит сказать, что совсем рядом шесть энергоблоков.
«Мало не покажется». Владимир Рогов рассказал, что происходит в Запорожье и может ли АЭС взорваться.
Для техногенной катастрофы со стороны киевского режима делается все.
Александр Волга, руководитель военно-гражданской администрации Энергодара:
Была атака, но уже по другому инфраструктурному объекту, это наша Запорожская ТЭС. Там находится распредузел и диспетчеризация, которая совместно с атомной электростанцией пускает поток электроэнергии на Каховскую ГЭС, а также на потребителей Запорожской области и близлежащих населенных пунктов.
– Погибшие, пострадавшие? Инфраструктура насколько разрушена?
– Потери, к сожалению, есть. В последнее время у нас есть погибший мужчина, сотрудник атомной электростанции, и женщина, которая просто вышла во двор, находясь у себя в огороде. Также есть очень много раненых как на территории самого города, так и в близлежащих населенных пунктах. Им оказывается своевременная медицинская помощь, со всеми пострадавшими идет активная работа. К сожалению, данная ситуация не единична, нам хотелось бы обратиться к людям, ответственным за все эти мероприятия, чтобы они в конечном итоге одумались и остановились. Потому что они ведут войну в первую очередь со своим населением, с такими же людьми, как и они.