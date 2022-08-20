«Очень много раненых». Администрация Энергодара обратилась к киевскому режиму

Так кто все-таки бьет из артиллерии по Запорожской АЭС? Для любого нормального человека это очевидно. Но, чтобы опровергнуть ложь западной пропаганды, наш корреспондент Григорий Азаренок вместе с гуманитарной миссией от Беларуси отправился в Запорожскую область. Авторская рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репортаж с места событий.

Григорий Азаренок, СТВ:

Дивный новый мир. Безумный, шизофренический, полный отрицания реальности, все пропитано враньем. Они упиваются ложью и безнаказанностью и ведут Европу к ядерной катастрофе. Они сошли с ума. Они слетели со всех колком, они готовы и уже убивают женщин и детей. Запад – цепная бешеная собака, говорил когда-то Милошевич, и эту псину надо остановить любой ценой. Запорожье. Ядерный шантаж. Репортаж с места событий.

Это прилеты по Энергодару. Стреляет ствольная артиллерия ВСУ, которая базируется совсем рядом – в населенных пунктах Никополь и Марганец.

Вот обломок снаряда британского Brimstone.

Григорий Азаренок:

Город Энергодар, самая крупная в Европе Запорожская АЭС, и именно по ней в последнее время бандеровцы особенно яростно бьют. Говорят, они как будто с цепи сорвались. Вчера было более 20 прилетов, вот мы видим след одного из них – это работала ствольная артиллерия. Стоит сказать, что совсем рядом шесть энергоблоков. «Мало не покажется». Владимир Рогов рассказал, что происходит в Запорожье и может ли АЭС взорваться. Для техногенной катастрофы со стороны киевского режима делается все.

Александр Волга, руководитель военно-гражданской администрации Энергодара:

Была атака, но уже по другому инфраструктурному объекту, это наша Запорожская ТЭС. Там находится распредузел и диспетчеризация, которая совместно с атомной электростанцией пускает поток электроэнергии на Каховскую ГЭС, а также на потребителей Запорожской области и близлежащих населенных пунктов.