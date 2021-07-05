Замглавы Администрации Президента проведёт приём граждан в Брагинском районе

Новости Беларуси. Практика выездных приемов граждан продолжается в Беларуси. Так, 6 июля обратиться со своими вопросами можно к первому заместителю главы Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Практика выездных приемов граждан продолжается в Беларуси. Так, 6 июля обратиться со своими вопросами можно к первому заместителю главы Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Максим Рыженков посетит Брагинский район. Встреча запланирована на 11 утра в райисполкоме. В программе поездки также посещение ряда предприятий и общение с коллективами.