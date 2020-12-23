«Мне очень понравилось, я даже чуть не расплакалась». Посмотрите, как прошёл кадетский бал в Слуцке

Новости Беларуси. Традиционный ежегодный бал прошел в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Под звуки вальса танцевали более двухсот воспитанников Минского областного кадетского училища. Мероприятие проходит в рамках благотворительной акции «Наши дети».

Предшествовали балу репетиции. Все движения юношей и девушек оттачивались часами, а также готовились праздничные наряды.

Юлия Минич, корреспондент:

Падеграс, полонез, вальс – больше 40 пар закружились в танце. Два месяца усердных тренировок, и танцоры готовы удивить своим мастерством.

Для Дарьи Ясиковой кадетский бал стал первым. Платье, прическа, макияж. Подготовка старательная, а эмоции от первого бала незабываемые.

Дарья Ясикова, кадет Минского областного кадетского училища:

Мне очень понравилось, я даже чуть не расплакалась из-за того, что нас так красиво поздравляли и такие слова были. Потом, эти танцы, эти улыбки партнеров. Танцуешь и просто понимаешь, что ты здесь среди своих друзей. Дмитрий и Алеся в последний раз танцевали в стенах родной школы. Они – будущие выпускники. Любимый танец пары – падеграс. Теперь молодые люди думают о будущем. Например, девушка поступает в Академию МВД, а Дмитрий – в Институт пограничной службы.

Олеся Борисевич, кадет Минского областного кадетского училища:

Грусть и сожаление есть, конечно же, что это последний бал в этом заведении. Но также рад, что идешь, поднимаешься по ступени дальше, новых высот достигаешь.

Дмитрий Кузнецов, кадет Минского областного кадетского училища:

Первый бал и последний бал отличаются. Первый бал отличается тем, что ты приходишь в новые стены, ты еще привыкаешь ко всему, то есть атмосфера совершенно незнакомая. А на протяжении четырех лет ты привык к этому зданию, ты понимаешь, что это твой второй дом. Уходить отсюда не хочется.

Этот бал в школе стал юбилейным, десятым. Поэтому и прошло по-особенному. В обновленной программе 10 танцев, например, кадриль и полька. Репетиции проходили четыре раза в неделю.

Ирина Лаврова, хореограф Минского областного кадетского училища:

В училище 40 девочек, но желающих танцевать настолько много, мальчишки так хотят танцевать, что мы определись, чтобы каждый курс танцевал по два номера. Здесь четыре курса – 8-11 классы – у каждого было по два номера, плюс еще ребята участвовали в сводных номерах.

В этом году в училище 44 выпускника: 5 девочек и 39 мальчиков. Бал для них стал хорошим подарком.

Татьяна Блецко, заместитель директора Минского областного кадетского училища:

Вторая половина года для них будет очень напряженной, потому что начнется основательная подготовка к поступлению. Подготовка как учебная, так и физическая – по состоянию здоровья. Но многие из них уже определились.

И новички, и выпускники надолго сохранят воспоминания в своих сердцах.

Камила Шукюрова, кадет Минского областного кадетского училища:

Первый бал – это был скорее неосознанный, и это было все в предвкушении. Этот уже более осознанный, тренировки, и уже более ответственно к этому подошли.

Лилиана Шкреблик, кадет Минского областного кадетского училища:

Бал – это очень много стеснения, волнение, страх что-то забыть. Во второй год уже, конечно, проще: ориентируешься с людьми, в музыке, то есть в принципе понимаешь, где какое движение.