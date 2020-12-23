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«Мне очень понравилось, я даже чуть не расплакалась». Посмотрите, как прошёл кадетский бал в Слуцке

23 декабря 2020 21:30
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Новости Беларуси. Традиционный ежегодный бал прошел в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Под звуки вальса танцевали более двухсот воспитанников Минского областного кадетского училища. Мероприятие проходит в рамках благотворительной акции «Наши дети».

«Мне очень понравилось, я даже чуть не расплакалась». Посмотрите, как прошёл кадетский бал в Слуцке-1

Предшествовали балу репетиции. Все движения юношей и девушек оттачивались часами, а также готовились праздничные наряды.

«Мне очень понравилось, я даже чуть не расплакалась». Посмотрите, как прошёл кадетский бал в Слуцке-3

Юлия Минич, корреспондент: 
Падеграс, полонез, вальс – больше 40 пар закружились в танце. Два месяца усердных тренировок, и танцоры готовы удивить своим мастерством.

«Мне очень понравилось, я даже чуть не расплакалась». Посмотрите, как прошёл кадетский бал в Слуцке-5

Для Дарьи Ясиковой кадетский бал стал первым. Платье, прическа, макияж. Подготовка старательная, а эмоции от первого бала незабываемые.

«Мне очень понравилось, я даже чуть не расплакалась». Посмотрите, как прошёл кадетский бал в Слуцке-7

Дарья Ясикова, кадет Минского областного кадетского училища: 
Мне очень понравилось, я даже чуть не расплакалась из-за того, что нас так красиво поздравляли и такие слова были. Потом, эти танцы, эти улыбки партнеров. Танцуешь и просто понимаешь, что ты здесь среди своих друзей.

Дмитрий и Алеся в последний раз танцевали в стенах родной школы. Они – будущие выпускники. Любимый танец пары – падеграс. Теперь молодые люди думают о будущем. Например, девушка поступает в Академию МВД, а Дмитрий – в Институт пограничной службы.

«Мне очень понравилось, я даже чуть не расплакалась». Посмотрите, как прошёл кадетский бал в Слуцке-9

Олеся Борисевич, кадет Минского областного кадетского училища: 
Грусть и сожаление есть, конечно же, что это последний бал в этом заведении. Но также рад, что идешь, поднимаешься по ступени дальше, новых высот достигаешь.

«Мне очень понравилось, я даже чуть не расплакалась». Посмотрите, как прошёл кадетский бал в Слуцке-11

Дмитрий Кузнецов, кадет Минского областного кадетского училища: 
Первый бал и последний бал отличаются. Первый бал отличается тем, что ты приходишь в новые стены, ты еще привыкаешь ко всему, то есть атмосфера совершенно незнакомая. А на протяжении четырех лет ты привык к этому зданию, ты понимаешь, что это твой второй дом. Уходить отсюда не хочется.

«Мне очень понравилось, я даже чуть не расплакалась». Посмотрите, как прошёл кадетский бал в Слуцке-13

Этот бал в школе стал юбилейным, десятым. Поэтому и прошло по-особенному. В обновленной программе 10 танцев, например, кадриль и полька. Репетиции проходили четыре раза в неделю.

«Мне очень понравилось, я даже чуть не расплакалась». Посмотрите, как прошёл кадетский бал в Слуцке-15

Ирина Лаврова, хореограф Минского областного кадетского училища: 
В училище 40 девочек, но желающих танцевать настолько много, мальчишки так хотят танцевать, что мы определись, чтобы каждый курс танцевал по два номера. Здесь четыре курса – 8-11 классы – у каждого было по два номера, плюс еще ребята участвовали в сводных номерах.

«Мне очень понравилось, я даже чуть не расплакалась». Посмотрите, как прошёл кадетский бал в Слуцке-17

В этом году в училище 44 выпускника: 5 девочек и 39 мальчиков. Бал для них стал хорошим подарком.

«Мне очень понравилось, я даже чуть не расплакалась». Посмотрите, как прошёл кадетский бал в Слуцке-19

Татьяна Блецко, заместитель директора Минского областного кадетского училища: 
Вторая половина года для них будет очень напряженной, потому что начнется основательная подготовка к поступлению. Подготовка как учебная, так и физическая – по состоянию здоровья. Но многие из них уже определились.

«Мне очень понравилось, я даже чуть не расплакалась». Посмотрите, как прошёл кадетский бал в Слуцке-21

И новички, и выпускники надолго сохранят воспоминания в своих сердцах.

«Мне очень понравилось, я даже чуть не расплакалась». Посмотрите, как прошёл кадетский бал в Слуцке-23

Камила Шукюрова, кадет Минского областного кадетского училища: 
Первый бал – это был скорее неосознанный, и это было все в предвкушении. Этот уже более осознанный, тренировки, и уже более ответственно к этому подошли.

«Мне очень понравилось, я даже чуть не расплакалась». Посмотрите, как прошёл кадетский бал в Слуцке-25

Лилиана Шкреблик, кадет Минского областного кадетского училища: 
Бал – это очень много стеснения, волнение, страх что-то забыть. Во второй год уже, конечно, проще: ориентируешься с людьми, в музыке, то есть в принципе понимаешь, где какое движение.

«Мне очень понравилось, я даже чуть не расплакалась». Посмотрите, как прошёл кадетский бал в Слуцке-27

Бал традиционно прошел в рамках акции «Наши дети». Всего танцевали более 200 школьников. А в конце мальчики и девочки ждали сладкие угощения.

# Бал # Юлия Минич

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