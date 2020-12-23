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«Была кладовщиком, а сейчас замначальника». Почему на одном из предприятий Светлогорска самостоятельно готовят кадры?

23 декабря 2020 20:45
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Новости Беларуси. Светлогорский завод сварочных электродов – крупнейший поставщик сварочных электродов в Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Была кладовщиком, а сейчас замначальника». Почему на одном из предприятий Светлогорска самостоятельно готовят кадры?-1

Отсюда и зарплата, действительно неплохая: средняя по предприятию в ноябре превысила 1 300 рублей. Однако дело даже не в деньгах. Артем Крупеник когда-то устраивался инженером, сегодня он заместитель директора.

«Была кладовщиком, а сейчас замначальника». Почему на одном из предприятий Светлогорска самостоятельно готовят кадры?-3

Артем Крупеник, заместитель директора Светлогорского завода сварочных электродов: 
Или вот Наталья Сергеевна. Она была кладовщиком, а сейчас замначальника по производству. Рост есть, было бы желание. Компания развивается довольно-таки стремительно.

В 40 раз увеличили производство, 90% продукции – на экспорт. Рассказываем про Светлогорский завод сварочных электродов

Главные инвестиции предприятия – именно в персонал.

«Была кладовщиком, а сейчас замначальника». Почему на одном из предприятий Светлогорска самостоятельно готовят кадры?-5

Александр Мельник, директор Светлогорского завода сварочных электродов: 
Наивысшая ценность, наверное, любого предприятия, бизнеса – это люди. Сами по себе оборудование, здания ничего не производят.

Мы полагаемся только на собственную подготовку кадров. К сожалению, наши и зарубежные вузы по нашей специфике не готовят конечных специалистов. То есть мы берем человека с любой квалификацией, главное – желание. Мы научим всему, если у него будет стремление. Мы боремся за квалифицированные кадры, за их сохранение и развитие.

# Предприятия Беларуси # Александр Добриян

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