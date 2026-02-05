«Мне нужно творить». История Валентины Богдановой, для которой театр стал судьбой, домом и служением

В детстве она мечтала о небе – хотела быть стюардессой. Но судьба вывела ее совсем к другой высоте. К высоте сцены. Более полувека она выходит под свет рампы и каждый раз проживает новую жизнь. В Год белорусской женщины рассказываем в программе Новости «24 часа» историю актрисы, для которой театр стал судьбой, домом и служением. Актриса Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа Валентина Богданова за 50 лет примерила на себя больше 80 сценических образов. О Коласовском театре, который она называет своим вторым домом, и о ролях, ставших частью жизни, размышляет Валентина Богданова.

Валентина Богданова, актриса Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа:

Мне нужно творить. Нужно для кого-то это делать. А кто-то – это мой зритель. Заканчивала Поставскую школу-интернат, я там была вожатой. Очень понимала детей, любила, что мои педагоги и директор школы думали, что я буду педагогом. Я поступала на филфак, прошла, но так как мои подружки не прошли, мы уехали. И я за компанию с ними уехала. Уехала я в Новополоцк, к сестричке. Там я окончила училище, тогда было 28-е. Попыталась поступать в театральный институт. Мое хобби – танцы. Я очень люблю танцевать. Я танцевала в новополоцком ансамбле, была его солистка. Пою вроде бы неплохо. Вот что-то все во мне такое есть, оно идет от души. И когда выходишь на сцену, видишь своего зрителя, просто хочется сказать им правду от души.