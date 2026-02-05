С 1 марта – новые требования по прослеживаемости товаров! Что изменится?

Смена правил игры для бизнеса и торговли. С 1 марта в Беларуси вступают в силу новые требования по прослеживаемости товаров – и список продукции под контролем государства становится шире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь у каждой единицы товара появится своя цифровая история: от момента производства до покупки. Это значит, больше прозрачности, но и новые обязанности для предпринимателей. Как будут работать эти правила на практике и что изменится для покупателей? Разбиралась Анастасия Близнюк.

Для работы этого крупного предприятия система прослеживаемости товаров не новация. Переход к электронной базе учета товаров здесь совершили еще в 2021-м. Сразу после производства поштучно каждому холодильнику присваивается уникальный идентификационный номер, который вносится в систему прослеживаемости.

Владислав Сущенко, начальник управления информационных технологий ЗАО «АТЛАНТ»:

Если мы грузим в адрес торгового дома какое-то изделие, например, холодильники, соответственно, мы по электронной накладной передаем информацию, какой объем продукции мы передаем в адрес торгового дома, и тогда идет перемещение с одного GLN-номера на второй GLN-номер. И эта информация в том числе попадает в систему прослеживаемости. И уже Министерство по налогам и сборам понимает, что этот объем продукции с одной стороны переехал на вторую сторону. В электронной накладной подробно представлен весь путь товара по дорогам общего пользования – от границы или заводского конвейера до чека в магазине. Прослеживаемость позволяет исключить серые схемы и недобросовестную конкуренцию.

Анастасия Филиппова, главный бухгалтер ЗАО «АТЛАНТ»:

Подготовка у нас идет минимальная. Мы, конечно же, проведем инвентаризацию и снимем остатки стиральных машин, чтобы подать в систему прослеживемости. И больше для нас новинок не существует. Переходить на учет товародвижения через электронные накладные – это было сложно, но на данном этапе мы поняли, что этот переход позволил нам сократить финансовые затраты на покупку бланков строгой отчетности и сократил время на обработку документов. Для полноценной работы в новых условиях субъекты хозяйствования обязаны использовать исключительно электронные накладные, а также своевременно представлять полные и достоверные сведения о перемещении и реализации товара в общую систему.