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Сотрудники агрокомбината «Дзержинский» побывали на экскурсии во Дворце Независимости

05 февраля 2026 17:09
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Масштабом и величием Дворца Независимости впечатлились сотрудники крупнейшего агрокомбината страны. Его продукция в этом году была удостоена Знака качества. Лучшие работники сельхозпредприятия «Дзержинский» получили приглашение на экскурсию в здание, где пишут историю суверенного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

От орнамента на стенах до хрустальных люстры – уникальный облик Дворца создавали вручную белорусские мастера. Здесь в каждой детали прослеживается идентичность нашего народа, его культурный код. В этих залах проходили важные международные встречи, которые влияли на мировую повестку. А еще здесь принимают важные решения внутренней политики. 

Сотрудники агрокомбината «Дзержинский» побывали на экскурсии во Дворце Независимости-2

Очень красивое здание, и больше всего, наверное, радует то, что это сделали наши белорусские производители, построили такую красоту!

Сотрудники агрокомбината «Дзержинский» побывали на экскурсии во Дворце Независимости-4

Для меня исторический такой день, когда я впервые могла оказаться ближе к нашей истории. Конечно, буду всем рассказывать, как это волнительно, красиво. 

Дворец Независимости – важнейший объект для страны. Но, несмотря на свою значимую роль, он остается открытым для людей. Экскурсии проводят по инициативе Президента. 

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