Сотрудники агрокомбината «Дзержинский» побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Масштабом и величием Дворца Независимости впечатлились сотрудники крупнейшего агрокомбината страны. Его продукция в этом году была удостоена Знака качества. Лучшие работники сельхозпредприятия «Дзержинский» получили приглашение на экскурсию в здание, где пишут историю суверенного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От орнамента на стенах до хрустальных люстры – уникальный облик Дворца создавали вручную белорусские мастера. Здесь в каждой детали прослеживается идентичность нашего народа, его культурный код. В этих залах проходили важные международные встречи, которые влияли на мировую повестку. А еще здесь принимают важные решения внутренней политики.