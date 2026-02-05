Лукашенко: ни одна страна, даже Америка, не может развиваться независимо

Александр Лукашенко встретился с председателем Мажилиса Парламента Казахстана Ерланом Кошановым. Разговор был предельно предметным и выходил далеко за рамки протокольного визита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь и Казахстан – стратегические партнеры с более чем 30-летней историей доверительного диалога, который во многом опирается на регулярные личные контакты лидеров двух стран. В центре повестки – экономика как основа устойчивого союза. Взаимный товарооборот уже превысил миллиард долларов, но этот показатель рассматривается лишь как промежуточный этап. Минск и Астана ставят цель к 2030 году выйти на 2 миллиарда и при этом сместить акцент с простой торговли на глубокую производственную кооперацию. Речь идет о совместных проектах в машиностроении, сельскохозяйственной и карьерной технике – форматах, которые формируют длинные цепочки добавленной стоимости и работают на перспективу.

Международное позиционирование Минска продолжается. Очередная встреча для улучшения диверсификационого климата состоялась во Дворце Независимости. В Беларуси в эти дни работала делегация из Мажилиса Казахстана. Парламентарии приглашены во Дворец Независимости. Встреча в рабочем кабинете Первого, но темы звучат стратегического характера. Дальнейшее сотрудничество между нашими странами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наблюдал за вашим визитом, в том числе и в средствах массовой информации. Спасибо, что вы конкретными делами занимаетесь, не только парламентаризмом. Естественно, это очень важно, особенно сейчас, когда вы взялись за Конституцию и решили ее модернизировать (подробнее).

Казахстан – давний и надежный партнер Беларуси. Дипломатическим отношениям двух стран более 30 лет, а их устойчивость во многом подкрепляется еще и личными контактами лидеров. Президенты регулярно общаются как на полях саммитов, так и во время двусторонних встреч и телефонных разговоров. Это создает прочную основу для развития сотрудничества.

Председатель Мажилиса Парламента Казахстана передал Александру Лукашенко самые теплые слова приветствия и добрые пожелания от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Ерлан Кошанов, председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан:

Позвольте мне передать самые теплые слова приветствия и большой привет от Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Он был в Пакистане с официальным визитом, до этого я с ним говорил, и он просил передать вам слова приветствия и добрые пожелания. И Касым-Жомарт Кемелевич высоко ценит ваш огромный вклад в развитие двустороннего нашего сотрудничества между Белорусью и Казахстаном.

В эти дни весь мир вспоминает успешное завершение битвы за Сталинград. В одних окопах вместе были белорусы, казахстанцы, русские. История, которую никто не отменит. Парламентская делегация Казахстана в первый день визита почтила память героев у монумента Победы в Минске.

Казахстан – опора Центральной Азии. Центральная Азия сейчас интересна многим центрам сил. Основная причина не в полезных ископаемых и не красивых видах из окон отелей. Это важный геополитический регион. Именно из Центральной Азии можно влиять и на Россию, и на Китай. А еще этот макрорегион – очень важная часть транскоридоров между полюсами мира. Геополитика. Наш Президент предлагает сохранить обоюдный интерес. Это уже экономика.