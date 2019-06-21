«Мне нравится Димаш Кудайбергенов»: что говорили зрители за пару часов до церемонии открытия II Европейских игр

Новости Беларуси. Считанные минуты остаются до начала самого яркого момента европейской Олимпиады – церемонии открытия Игр на стадионе «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Шоу должно впечатлить»: на стадионе «Динамо» прошёл генпрогон церемонии открытия вторых Европейских игр Этого без преувеличения ждут во всем мире, в том числе и многотысячная армия болельщиков, приехавшая в Минск, чтобы увидеть шоу своими глазами. Что сейчас происходит на главной олимпийской площадке Европы и в ее окрестностях, узнаем у корреспондента Ярослава Писаренко.

Ярослав Писаренко, СТВ:

Прямо сейчас я нахожусь в эпицентре II Европейских игр. Буквально через несколько часов здесь, на стадионе «Динамо», пройдет церемония открытия яркого старта. Очень много болельщиков, они уже начинают подходить к главному входу. Запускать их начали примерно в 18:30.

Сама церемония открытия начнется примерно в 22:00. Тем, кто пришел раньше, скучать не придется – есть разные интересности, есть волонтеры, которые не дадут скучать гостям сегодняшнего праздника.

Предвкушаю радости и эмоции, потому что мне нравится Димаш Кудайбергенов. Сегодня будет и Игорь Крутой, и Анна Нетребко, поэтому очень хочется их послушать. И, наверное, много-много еще будет интересного.

Ожидания самые приятные. Приехал из города-героя Москвы. Действительно сильно, судя по количеству сотрудников, организаторов. Я думаю, что все будет здорово.

Масштабно и очень классно. Ожидаю очень больших эмоций. Будет круто, я думаю.

Эмоции просто зашкаливают – такое событие для Беларуси. Думаю, что все будет просто на высшем уровне. Мы пообщались с одним из организаторов в преддверии старта церемонии открытия.

Евгений Тимащук, генеральный подрядчик по организации церемонии открытия II Европейских игр:

Внутри у меня прямо буря эмоций. Это, безусловно, концентрация, потому что всем людям нужно очень четко подавать информацию, что будет происходить. Мы же управляем шоу – мы не можем себе позволить никакие нервы, стрессы, панику и прочее. Подготовка восьми месяцев сжимается в два часа проведения шоу. Каждый человек этой большой тысячной команды по секундам выполняет огромное количество действий, и от каждого человека зависит многое во всей цепочке.