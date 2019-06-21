Что происходит в кинотеатре «Москва», куда переехала студия СТВ?

Новости Беларуси. Дать возможность каждому окунуться в неповторимую атмосферу крупнейшего спортивного форума континента – такую цель перед собой поставил телеканал СТВ. Все наши информационные программы с этого дня в буквальном смысле вышли за привычные рамки. На время Европейских игр наша студия разместилась в самом центре яркого праздника.

Считанные мгновения до первого прямого эфира из новой студии. К этому моменту команда СТВ шла несколько месяцев: от поиска концепции и самой выигрышной локации до новых ракурсов.

Амбициозная задумка – на время Игр полностью перенести выход информационных программ в самый центр грандиозного спортивного праздника – удалась.

Станислав Яркин-Москалёв, руководитель службы режиссёров СТВ:

Если кто-то будет далеко, в каком-то уголке страны, мы сможем передать благодаря тому, что мы здесь, наше настроение, весь этот движ, который будет в городе, это будет очень круто. Мы постарались это все сделать для того, чтобы все это почувствовали, оценили.

Новая ультрасовременная ПТС готова обеспечить марафон прямых включений. Студия временно сменила прописку на кинотеатр «Москва».

Декорации, экраны, камеры с суфлерами и летающий кран смонтировали по-журналистски оперативно, а вот каждый план досконально выверяли. Тот случай, когда картинку делает говорящий живой фон.

Дмитрий Травин, оператор-постановщик СТВ:

Применены несколько мониторов высокой четкости, чтобы зритель видел гораздо больше интересных картинок, которые снимают наши операторы, наши журналисты.

Лариса Бобкова, главный администратор кинотеатра «Москва»:

Атмосфера такая рабочая, деловая, предпраздничная, у всех настроение перед Играми. Событие будет освещаться на весь мир из нашего кинотеатра, окно в Европу практически.

Те самые окна впервые за много лет открыли и почистили до блеска. Антибликовое покрытие и дополнительный свет – и даже естественные солнечные лучи, которых так опасаются операторы, не нарушат четкость изображения.

Заставят заиграть эфир новыми красками и многочисленные прямые включения. Беспроводная камера будет нон-стоп передавать картинку из самой большой фан-зоны прямо напротив, у Дворца спорта.

Дополнять атмосферу праздника из разных точек города будут эмоции корреспондентов в прямом эфире. На каждый выпуск – минимум два прямых включения. «Мы в самой гуще событий». Студия СТВ переехала в кинотеатр «Москва» на время II Европейских игр Ведущим такой антураж в радость. Атмосферу яркого действа прочувствовать можно не выходя из студии, сюда даже музыка долетает из фан-зоны.

Наталья Юнаш-Михайлик, ведущая СТВ:

Я с удовольствием буду поворачиваться и наблюдать, что же там происходит. Будет жарко и интересно, по-спортивному.



Спортивная дирекция, кстати, в 10 раз увеличила объем вещания, подготовив специальный проект. В гости в выездную студию будут приходить известные спортсмены, организаторы соревнований и эксперты. Новый формат отразится и на подаче новостей.

Яна Шипко, СТВ:

Благодаря этой студии зрители СТВ из любой точки страны смогут окунуться в неповторимую атмосферу спортивного праздника. Именно ради этого затевалось масштабное теленовоселье. А увлекательный бонус для посетителей кинотеатра по дороге в кинозал – смогут оказаться по ту сторону телеэкрана и своими глазами увидеть, как делаются новости.

Маргарита Бальцевич, администратор СТВ:

Зрители кинотеатра реагируют очень положительно, они приходят, тихонечко смотрят. Видно, что люди максимально заинтересованы в процессе, и они хотят еще больше погрузиться в эту атмосферу. Очень здорово, что гости кинотеатра располагают к нашей студии.

Логистические же сложности телепереезда сгладит кратчайший водный путь по Свислочи. Впервые в распоряжении телеканала собственный флот!