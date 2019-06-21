Новости Беларуси. Многочисленные прибывшие на Европейские игры делегации не только окунаются в праздник спорта, но и изучают опыт Беларуси в различных отраслях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, руководители образовательных ведомств СНГ не упустили возможности узнать секрет успешного построения системы профобучения. Многие государства в свое время отказались от него. Но как показала практика Беларуси, это прекрасная возможность подготовки специалистов высокого уровня.

В нашей республике не только сохранили профобразование, но и модернизировали методики. Создали ресурсные центры, мини-лаборатории, где учащиеся на практике изучают последние новинки техники.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Коллегам был интересен наш опыт возвращения профессиональной подготовки школьников в 10-11 классах. Интересна тема подготовки IT-специалистов на всех трех уровнях профобразования. С коллегой из Кыргызстана, им эта тема интересна, договорились о том, что в ближайшее время наши республиканские центры посетят эксперты из ряда стран, чтобы ознакомиться с нашим опытом, найти пути взаимодействия, как это выстроить и организовать.

Ольга Васильева, министр просвещения России:

В Беларуси очень развитое и очень достойное качественное среднее образование. Мы сейчас сделали большой рывок в этом направлении. Эти совместные встречи для нас очень важны, потому что здесь идет взаимный обмен. Известно, что в Беларуси очень большие успехи в области IT-подготовки. Конечно, нас это не может не интересовать.