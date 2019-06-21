Александр Карлюкевич: «Минск – это город спортивного миролюбия»

Новости Беларуси. За событиями в Минске следят более полумиллиарда телезрителей на всех континентах. То, что происходит в белорусской столице, покажут и напишут журналисты из 160 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итак, Европейские игры как повод рассказать о нашей стране во всем мире. В нашей рубрике «Мнение» министр информации Беларуси Александр Карлюкевич. Игорь Позняк, СТВ:

Александр Николаевич, добрый вечер.

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:

Добрый вечер. Игорь Позняк:

Вы знаете, еще накануне этой европейской Олимпиады, как ее окрестили наши с вами коллеги… Александр Карлюкевич:

Я думаю, что тогда у нашей страны все впереди. Будут проводиться Олимпийские игры.

Игорь Позняк:

Будем на это надеяться, но пока переживем вот этот невероятный марафон. Еще накануне все страны подсчитывали: сколько медалей, а кто в фаворитах, у кого больше шансов, в том числе и в Беларуси. А вы подсчитывали информационный эффект от этого колоссального события? Такой информационный повод бывает не каждый год и не в каждой стране. Александр Карлюкевич:

То, что в стране собрались более тысячи журналистов, которые приехали для освещения II Европейских игр – это уже информационный эффект, который можно заранее закладывать во все итоги II Европейских игр. А в целом сколько журналистов в мире освещают II Европейские игры и подсчитать невозможно. Все ресурсы, которые доступны нам для мониторинга, рассказывают про Европейские игры.

Игорь Позняк:

«Спорт вне политики» – я не согласен. На самом деле спорт – это большая политика и большая дипломатия. Вы поддержите эту точку зрения? Александр Карлюкевич:

Конечно, я поддерживаю эту точку зрения. Это и социальная политика, и экономическая политика, это взаимоотношения Беларуси с другими странами. Спортсмены иногда знают больше, чем какие-то события и явления, произошедшие в стране. По тем спортсменам, которые известны в футболе, хоккее, мы отгадываем страны, понимаем, что там происходит и держим в своей памяти страны в связи со многими именами спортсменов. Игорь Позняк:

А что порекомендуете журналисту, который впервые оказался в Беларуси – куда отправиться? Понятное дело, стадион «Динамо» – но что еще?

Александр Карлюкевич:

Несмотря на то, что спортивные журналисты приехали, конечно же, решать главную задачу – рассказывать о тех баталиях, которые происходят на различных спортивных объектах, спортивных площадках, которые происходят в самом формате программы Европейских игр, хотелось, чтобы они смогли еще взглянуть на нашу страну. Мне кажется, то множество волонтеров, которые сейчас являются буквально портретом Минска, плюс улыбки наших горожан, плюс те достопримечательности, которые буквально все открыли свои двери для встречи гостей и участников II Европейских игр – это тоже хорошая возможность познакомиться со страной. Игорь Позняк:

И своими глазами все увидеть, а не где-то прочитать. Александр Карлюкевич:

Безусловно.

Игорь Позняк:

Накануне Европейских игр мощная информационная кампания прокатилась по всему миру. Даже ролики Euronews все мы видели. Вы оценивали количество просмотров? Александр Карлюкевич:

Во-первых, та кампания, которая обеспечивает информационное сопровождение, в своих ежедневных (можно сказать, ежечасных) отчетах показывает сотни тысяч посетителей на различных ресурсах – и роликов, и отдельных сообщений, и различных программ.

Игорь Позняк:

К вопросу о том, что главный ресурс в мире – не нефть, не деньги, а все-таки информация. Правдивая информация. Александр Карлюкевич:

Правдивая информация является основой для решения вопросов и с нефтью, и с формированием миролюбивых отношений, что достаточно важно. Неслучайно девиз Олимпийских игр связан со словом «мир». Игорь Позняк:

Ну и слово «Минск» с недавних пор ассоциируется со словом «мир». Это тот случай, когда все в единой точке сошлось.