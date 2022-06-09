Спирея зацвела в ботаническом саду. Посмотрите, как там красиво!

Новости Беларуси. Спирея Вангутта зацвела в ботаническом саду, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Благодаря пышному цветению этот кустарник пользуется большой популярностью у посетителей цветочного царства. Ассортимент таких растений достаточно велик. Самое главное достоинство этих растений – неприхотливость и стойкость к зимним холодам. Цветение обычно начинается с середины мая или в начале летних месяцев. Продолжительность его составляет от двух до трех недель. Кроме того, в ботаническом саду уже цветут вейгелы, барбарисы и карагана.