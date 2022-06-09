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Спирея зацвела в ботаническом саду. Посмотрите, как там красиво!

09 июня 2022 13:44
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Новости Беларуси. Спирея Вангутта зацвела в ботаническом саду, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Благодаря пышному цветению этот кустарник пользуется большой популярностью у посетителей цветочного царства. Ассортимент таких растений достаточно велик. Самое главное достоинство этих растений – неприхотливость и стойкость к зимним холодам. Цветение обычно начинается с середины мая или в начале летних месяцев. Продолжительность его составляет от двух до трех недель. Кроме того, в ботаническом саду уже цветут вейгелы, барбарисы и карагана.

Спирея зацвела в ботаническом саду. Посмотрите, как там красиво!-1

Игорь Гаранович, ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Чем больше видов мы посадим, тем дольше будут цвести. Иногда этот сад можно назвать еще садом непрерывного цветения: от начала апреля до поздней осени. Это форзиция зацветает желтыми яркими цветками. А в октябре еще курильский чай цветет.

Спирея зацвела в ботаническом саду. Посмотрите, как там красиво!-4

Вся экспозиция красиво цветущих кустарников и декоративно-лиственных деревьев в ботаническом саду насчитывает около ста пятидесяти таксонов.

# Растения и цветы # общество # Игорь Гаранович # Фотофакт

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