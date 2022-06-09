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С ребятами работают психологи. В Борисове реализуют проект по поддержке молодёжи

09 июня 2022 13:40
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Новости Беларуси. На базе Борисовского социально-педагогического центра реализуют социальный проект, направленный на помощь молодежи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С ребятами работают психологи. В Борисове реализуют проект по поддержке молодёжи -1

С ребятами работают квалифицированные педагоги-психологи. Вместе обсуждают взаимоотношения в семье, со сверстниками, занимаются саморазвитием. Занятия как индивидуальные, так и командные. Записаться в клуб может любой желающий. При необходимости можно получить индивидуальную консультацию.

С ребятами работают психологи. В Борисове реализуют проект по поддержке молодёжи -4

Татьяна Фельдман, педагог-психолог социально-педагогического центра Борисовского района:
Есть у нас один показательный участник клуба. Он два года ходит. То есть настолько замотивирован, заинтересован, что два года он посещает. Даже если темы где-то пересекаются, все равно каждый раз для себя что-то новое узнает человек. Если изначально он с проблемой недопонимания среди сверстников, с учителями были какие-то проблемы, то сейчас он очень открытый и раскрепощенный паренек.

С ребятами работают психологи. В Борисове реализуют проект по поддержке молодёжи -7

Наталья Гринь, директор социально-педагогического центра Борисовского района:
Реализуется масса проектов, и эти все проекты направлены на профилактику семейного неблагополучия, противоправного поведения, на социализацию наших деток и родителей в обществе.

Также на базе центра реализуется проект «Альтернатива». В нем участвуют ребята, которые стоят на профилактическом учете. Педагоги помогают им социализироваться в обществе.

# Молодежь Беларуси # общество # Татьяна Фельдман # Наталья Гринь # Фотофакт

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