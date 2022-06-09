Жилой дом загорелся в Несвижском районе. Семью разбудил извещатель, и они спаслись

Новости Беларуси. Накануне ночью в агрогородке Друцковщизна Несвижского района горел жилой дом. Находившуюся внутри семью из трех человек разбудил автономный извещатель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Накануне ночью в агрогородке Друцковщизна Несвижского района горел жилой дом. Находившуюся внутри семью из трех человек разбудил автономный извещатель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Домочадцы пытались справиться с загоранием самостоятельно, один из них получил ожог. Прибывшие на место спасатели МЧС оперативно ликвидировали пожар. В результате огнем повреждена кровля, закопчены стены в кухне. Причина пожара устанавливается.
Еще одно ЧП произошло в Пуховичском районе. В заболоченном водоеме около деревни Маховка поздним вечером тонул рыбак. Мужчина оступился на берегу и упал в воду. Его спасли сотрудники МЧС. С помощью спасательного круга они вытащили рыбака. Он не пострадал.