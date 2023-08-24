«Мне моя работа очень нравится». Где в Минске можно выучиться на продавца?

Юлия Рабцевич уже более двух лет работает продавцом магазина «Родны кут» в агрогородке Новый Двор. Всегда доброжелательная и ответственная, за это время девушка уже обзавелась постоянными покупателями.

Юлия Рабцевич, продавец магазина минского филиала Облпотребобщества:

Я пришла работать в потребкооперацию после окончания Минского торгового колледжа Белкоопсоюза по специальности товаровед. Мама работает в сфере торговли всю жизнь. Проработав несколько лет в данном магазине, я уже знаю всех постоянных покупателей и их предпочтения. Например, летом мы стараемся заказывать больше мороженого, сладостей, так как на каникулы приезжают школьники. А зимой большим спросом пользуются свежие овощи и фрукты. А еще в нашем магазине в широком ассортименте представлена собственная продукция – хлебобулочные изделия, мясные полуфабрикаты, напитки и консервация. Основная сфера деятельности потребительской кооперации – торговля. В системе работает более 11 тысяч продавцов. Сегодня эта профессия считается одной из самых востребованных и популярных на рынке труда. Свою работу Юлия считает настоящим призванием и может найти подход к любому покупателю.

Юлия Рабцевич:

В моей работе нравится общение с людьми, а также коллектив нашего магазина. Он очень дружный, мы как одна большая семья. Особенно приятно отметить, что в нашем магазине постоянный коллектив, моя коллега работает с 1986 года. В моей работе мне пригодились знания, полученные в колледже. В Минском торговом колледже Белкоопсоюза меня обучили всем торговым процессам в магазине. Так как практику я проходила на торговом объекте, в магазине легко работать. Мне моя работа очень нравится, прихожу сюда с хорошим настроением, так как приношу пользу людям. В настоящее время профессию продавец можно получить в учреждениях образования Белкоопсоюза. Вместе с основной квалификацией по специальностям торговая и маркетинговая деятельность можно дополнительно получить рабочую профессию в Гомельском, Минском, Могилевском, Барановичском и Гродненском кооперативных колледжах.