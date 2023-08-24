Лукашенко: лес не просто должны сохранить, а как рачительные хозяева к нему относиться

Президент напомнил, что в минувшем году, назначая главой лесного ведомства Александра Кулика, он обозначал, что намерен обсудить ситуацию в лесной отрасли. Тогда глава государства подчеркивал, что занять должность министра лесного хозяйства должен настоящий хозяин, который способен навести порядок в этой сфере.

Лукашенко обратил внимание, что почти половина Беларуси – это лес, который является нашим достоянием. Его нужно не просто сохранить, а рачительно к нему относиться. «Вовремя изымать из леса спелый лес, перерабатывать, чтобы был результат стране от этой работы», – сказал Президент. Лукашенко отметил, что тогда было немало вопросов к экс-министрам, руководителям и тем, кто имеют отношение к лесному хозяйству, потому из всех претендентов на место главы Минлесхоза он выбрал Александра Кулика, который хорошо знает лес.

Александр Кулик доложил Президенту, что Беларусь достигла исторического максимума в экспорте пиломатериалов. Глава Минлесхоза отметил, что если до санкций на экспорт каждый месяц поставлялось 60 тыс. кубометров, то сейчас эта цифра составляет 77 тыс. кубометров. Ниша заполнена, Беларусь нарастила и в объемах, и в миллионах долларах. За 7 месяцев поставлено продукции на 90,4 млн долларов, отчитался министр лесного хозяйства.