На «Фрунзенской» появился лифт для маломобильных пассажиров, а также лестница к новой станции «Юбилейная площадь»

Новости Беларуси. Третья ветка метро готовится к открытию. В тоннелях и на станциях проводят финальные пусконаладочные работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Видоизменяются и действующие линии. Так, на «Фрунзенской» появилась лестница, ведущая к новой станции «Юбилейная площадь», а также лифт для удобства маломобильных пассажиров.