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На «Фрунзенской» появился лифт для маломобильных пассажиров, а также лестница к новой станции «Юбилейная площадь»

29 октября 2020 14:37
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Новости Беларуси. Третья ветка метро готовится к открытию. В тоннелях и на станциях проводят финальные пусконаладочные работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На «Фрунзенской» появился лифт для маломобильных пассажиров, а также лестница к новой станции «Юбилейная площадь»-1

Видоизменяются и действующие линии. Так, на «Фрунзенской» появилась лестница, ведущая к новой станции «Юбилейная площадь», а также лифт для удобства маломобильных пассажиров.

На «Фрунзенской» появился лифт для маломобильных пассажиров, а также лестница к новой станции «Юбилейная площадь»-4

Также указатели на первой и второй ветках пополнились дополнительной информацией о пересадочных станциях на Зеленолужскую линию.

На «Фрунзенской» появился лифт для маломобильных пассажиров, а также лестница к новой станции «Юбилейная площадь»-7

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# Минское метро # общество # Фотофакт

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