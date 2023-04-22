«Мне друзья помогали решать контрольные». Выпускники минской школы №73 встретились спустя 50 лет

Новости Беларуси. Встретить старых друзей, пообщаться с молодежью, а главное – окунуться в мир воспоминаний. Как 50 лет назад, на мгновенье, выпускники 73 средней школы 22 апреля оказались в родных стенах, прошлись по знакомым коридорам, посидели за партами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бывшие одноклассники в школу приехали из разных уголков страны, чтобы увидеться и поговорить друзьями, вспомнить беззаботные школьные годы и рассказать, как сложилась судьба. Старые фотографии помогли перенестись в юношескую пору. Ее выпускники-юбиляры вспоминают с ностальгией. Все они достойно жили эти годы: реализовались в профессии, вырастили детей и сейчас воспитывают внуков.

Владислав Богуш, выпускник средней школы № 73 Минска, 1973 года:

Я в школе не совсем хорошо учился, да. И для меня самым большим испытанием были все эти контрольные. Я даже могу признаться, что мне друзья помогали решать контрольные немножко. Тем не менее я выдержал, окончил школу. И, в принципе, тоже благодарен, что мне дали знания.

Сергей Минец, выпускник средней школы № 73 Минска, 1973 года:

Со своими одноклассниками со своего класса мы встречаемся очень часто. Несколько раз за год: и Новый год, и дни рождения. Поэтому часто. А все, что касается остальных, то первое впечатление, подходишь, какие-то такие, мягко выражаясь, взрослые люди. И не помнишь, не знаешь, кто такие. А когда начинаешь разговаривать, вспомнишь: перед тобой встает тот человек, который был 50 лет назад. Те мальчики, девочки, которые были. Этого возраста уже не видишь, уже видишь того, вспоминаешь того человека, который был с тобой тогда.