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  • «Мне было легко, я себя комфортно чувствовала на сцене». Обладательница титула «Мисс торговля-2018» – о закулисье конкурса, работе и мечтах

«Мне было легко, я себя комфортно чувствовала на сцене». Обладательница титула «Мисс торговля-2018» – о закулисье конкурса, работе и мечтах

26 марта 2018 06:51
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Буквально вчера она блистала под светом софитов, сменив свою привычную рабочую обстановку на сцену. Татьяна Дмитриева – торговый агент компании «Коммунарка» и с недавних пор – обладательница почетного титула «Мисс торговля 2018». Главный символ победы – корону – на работу, конечно, не наденешь: Татьяна бережно хранит ее дома на самом видном месте. 

«Мне было легко, я себя комфортно чувствовала на сцене». Обладательница титула «Мисс торговля-2018» – о закулисье конкурса, работе и мечтах-1

Татьяна Дмитриева, торговый агент, победительница конкурса «Мисс торговля 2018»:
Когда объявили меня победительницей, конечно, это были непередаваемые ощущения. Это буря эмоций, это и волнение, и радость, и гордость.

«Мне было легко, я себя комфортно чувствовала на сцене». Обладательница титула «Мисс торговля-2018» – о закулисье конкурса, работе и мечтах-4

В творческом номере я танцевала, поэтому здесь я осуществила свою детскую мечту: когда-то я хотела стать танцором. Не хочу себя превозносить, но мне было легко, я себя комфортно чувствовала на сцене, мне это нравилось.

«Мне было легко, я себя комфортно чувствовала на сцене». Обладательница титула «Мисс торговля-2018» – о закулисье конкурса, работе и мечтах-7

У этой миловидной блондинки, очевидно, есть все задатки манекенщицы, но  девушка не планирует сворачивать с выбранного пути. В нынешней профессии Татьяна 5 лет, и может с уверенностью сказать, что она не из легких.

Татьяна Дмитриева:
Мой рабочий день начинается с того, что я встречаюсь со своим любимым коллективом, который заряжает меня позитивом. Я проверяю отгрузку предыдущего дня, созваниваюсь с водителями, корректирую работу мерчендайзеров. Я работаю с сетевыми клиентами.

«Мне было легко, я себя комфортно чувствовала на сцене». Обладательница титула «Мисс торговля-2018» – о закулисье конкурса, работе и мечтах-10

Поставленных задач, как мы выяснили, у нашей героини много, поэтому в рабочем кабинете она не засиживается, часто разъезжает по объектам. Торговый агент,  как агент 007, всегда в режиме нон-стоп. И в этом есть свои плюсы.

Татьяна Дмитриева:
Мне моя работа очень нравится, я постоянно в движении. Могу осматривать наш прекрасный город Минск.

«Мне было легко, я себя комфортно чувствовала на сцене». Обладательница титула «Мисс торговля-2018» – о закулисье конкурса, работе и мечтах-13

Разъезды, встречи, переговоры – график не позволяет расслабляться. Такой режим настраивает на то, чтобы всегда быть в тонусе и все держать под контролем.

Татьяна Дмитриева:
Приехав на торговый объект, я начинаю анализировать: вся ли продукция выставлена, весь ли ассортимент присутствует, возможно, чего-то мало. Нужно договориться с товароведом о поставке. У нас очень богатый ассортимент, любой покупатель сможет найти на вкус и цвет свою конфету.

«Мне было легко, я себя комфортно чувствовала на сцене». Обладательница титула «Мисс торговля-2018» – о закулисье конкурса, работе и мечтах-16

Своей лучезарностью и энергичностью она с удовольствием делится с окружающими, а сама подпитывается позитивом в путешествиях. Победительница конкурса уверена, секрет ее успешности кроется в хорошем настрое на любое дело – с улыбкой реализуются все задуманные планы. А планы у нашей героини довольно житейские.

«Мне было легко, я себя комфортно чувствовала на сцене». Обладательница титула «Мисс торговля-2018» – о закулисье конкурса, работе и мечтах-19

«Мне было легко, я себя комфортно чувствовала на сцене». Обладательница титула «Мисс торговля-2018» – о закулисье конкурса, работе и мечтах-21

Татьяна Дмитриева:
Продолжать работать на любимую компанию, конечно же, совершенствоваться, приносить пользу своему предприятию, ну, а личное, наверное, как и у каждой девушки, выйти замуж.

# общество # Конкурс # Фотофакт # Конкурсы красоты # Татьяна Дмитриева

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