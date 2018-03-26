«Мне было легко, я себя комфортно чувствовала на сцене». Обладательница титула «Мисс торговля-2018» – о закулисье конкурса, работе и мечтах

Буквально вчера она блистала под светом софитов, сменив свою привычную рабочую обстановку на сцену. Татьяна Дмитриева – торговый агент компании «Коммунарка» и с недавних пор – обладательница почетного титула «Мисс торговля 2018». Главный символ победы – корону – на работу, конечно, не наденешь: Татьяна бережно хранит ее дома на самом видном месте.

Татьяна Дмитриева, торговый агент, победительница конкурса «Мисс торговля 2018»:

Когда объявили меня победительницей, конечно, это были непередаваемые ощущения. Это буря эмоций, это и волнение, и радость, и гордость.

В творческом номере я танцевала, поэтому здесь я осуществила свою детскую мечту: когда-то я хотела стать танцором. Не хочу себя превозносить, но мне было легко, я себя комфортно чувствовала на сцене, мне это нравилось.

У этой миловидной блондинки, очевидно, есть все задатки манекенщицы, но девушка не планирует сворачивать с выбранного пути. В нынешней профессии Татьяна 5 лет, и может с уверенностью сказать, что она не из легких. Татьяна Дмитриева:

Мой рабочий день начинается с того, что я встречаюсь со своим любимым коллективом, который заряжает меня позитивом. Я проверяю отгрузку предыдущего дня, созваниваюсь с водителями, корректирую работу мерчендайзеров. Я работаю с сетевыми клиентами.

Поставленных задач, как мы выяснили, у нашей героини много, поэтому в рабочем кабинете она не засиживается, часто разъезжает по объектам. Торговый агент, как агент 007, всегда в режиме нон-стоп. И в этом есть свои плюсы. Татьяна Дмитриева:

Мне моя работа очень нравится, я постоянно в движении. Могу осматривать наш прекрасный город Минск.

Разъезды, встречи, переговоры – график не позволяет расслабляться. Такой режим настраивает на то, чтобы всегда быть в тонусе и все держать под контролем. Татьяна Дмитриева:

Приехав на торговый объект, я начинаю анализировать: вся ли продукция выставлена, весь ли ассортимент присутствует, возможно, чего-то мало. Нужно договориться с товароведом о поставке. У нас очень богатый ассортимент, любой покупатель сможет найти на вкус и цвет свою конфету.

Своей лучезарностью и энергичностью она с удовольствием делится с окружающими, а сама подпитывается позитивом в путешествиях. Победительница конкурса уверена, секрет ее успешности кроется в хорошем настрое на любое дело – с улыбкой реализуются все задуманные планы. А планы у нашей героини довольно житейские.