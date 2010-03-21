Митрополиту Минскому и Слуцкому Патриаршему Экзарху всея Беларуси Филарету – 75

33 года назад Владыка Филарет не просто приехал, он впервые ступил на нашу землю. До этого он никогда в Беларуси не был, только видел из окна поезда проезжая по долгу службы из Москвы в Европу.

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий Патриарший Экзарх всея Беларуси:

– Мое служение в Беларуси началось, может быть, для меня и неожиданно. Потому что в студенческие годы, семинарские годы, я не очень помышлял, как и где будет проходить мое служение. Важно было себя подготовить себя к этому служению.

Кирилл Вахромеев родился в семье московских интеллигентов. Отец будущего митрополита был известным музыкальным теоретиком. Из личного альбома Владыки видно, что такие знаменитости как Галина Вишневская и Мстислав Растропович – бывали частыми гостями семьи Вахромеевых.

Кирилл тоже мог стать музыкантом. Правда, последний раз он играл на виолончели в Московской Духовной семинарии. Зато навсегда при нем остались удивительный тембр голоса и мелодика речи.

Борис Луценко, народный артист Беларуси:

– Его голос проникает в душу каждого человека. И мне кажется, что каждый человек, слушая этот голос, в эту минуту хочет стать лучше.

Когда Митрополит Филарет приехал в Беларусь, здесь было всего 370 приходов, сегодня почти в пять раз больше. Один монастырь против теперешних без малого 30 обителей. Плюс возрождение духовной школ в Беларуси. Это лишь мизерная часть того, что сделал Владыка для края, который за три десятилетия стал для него родным.

Протоиерей Геннадий Дзичковский, настоятель Минского Свято-Духова Кафедрального Собора:

– Сейчас он вообще авторитетный человек. Герой Беларуси. Мы как-то просили Владыку сфотографироваться с нами, что бы он одел все ордена. Так он говорит – не знаю, наверное, не помещу все.

Василий Хрол, заместитель госсекретаря Союзного государства:

– То он едет Россию, то он встречается на Синоде, то он встречается с Президентом. У него настолько насыщенный график работы, он работоспособный, и дай Бог, чтобы был таким работоспособным всегда.

Он, казалось бы, непостижим, но в то же время доступен для каждого. Для него одинаково дороги: будь то простые прихожане сельского храма или люди самого высокого уровня. В этом, наверное, и есть секрет митрополита Филарета.

Ольга Забелич, телекомпания СТВ.