21 марта многие народы Центральной Азии и Среднего Востока отмечают Навруз

Этот праздник приходится на день весеннего равноденствия и символизирует начало Нового года.В 2009 году ЮНЕСКО включило его в список нематериального культурного наследия человечества, а Генассамблея ООН призывала государства-члены организации прилагать усилия для распространения знаний об этом древнем празднике. В нашей стране в честь Навруза торжества организуют общественные объединения национально-культурных Общностей. В Минске под патронажем посольства Таджикистана и таджикской диаспоры Навруз отметили традиционной таджикской борьбой гуштингири.