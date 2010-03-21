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21 марта многие народы Центральной Азии и Среднего Востока отмечают Навруз

21 марта 2010 15:33
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Этот праздник приходится на день весеннего равноденствия и символизирует начало Нового года.В 2009 году ЮНЕСКО включило его в список нематериального культурного наследия человечества, а Генассамблея ООН призывала государства-члены организации прилагать усилия для распространения знаний об этом древнем празднике. В нашей стране в честь Навруза торжества организуют общественные объединения национально-культурных Общностей. В Минске под патронажем посольства Таджикистана и таджикской диаспоры Навруз отметили традиционной таджикской борьбой гуштингири.
# общество

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