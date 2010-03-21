Фото. Татарстанские патриоты пройдут по белорусским «дорогам Памяти»

Международная молодежная акция к 65-летию Победы, стартовавшая в Казани, проходит в Беларуси.

Казанские кадеты и воспитанники поисковых и военно-патриотических организаций посещают районы, где в годы войны сражались стрелковые дивизии, сформированные в Татарстане.

Сегодня гости побывали в музее имени Героя Советского Союза Миная Шмырева. Витебские музейщики совместно с госмузеем Татарстана активно восстанавливают неизвестные страницы истории. Благодаря этому осенью в деревне Копти появился памятник с именами татарстанских воинов, защищавших Беларусь в годы войны. Сегодня к монументу легли живые цветы. Завтра следующей точкой пробега памяти станет «Хатынь».

Сергей Тимонин, представитель Министерства по делам молодежи, спорта и туризма Республики Татарстан:

– Цель нашей акции, в первую очередь, посетить места, где героически воевал белорусский народ. И здесь есть места, где воевали воины из Татарстана – это 18 стрелковая дивизия, которая погибла в первые дни войны под Оршей.

Андрей Вавилов, кадет Столбищенской школы (Республика Татарстан):

– Узнали много нового о 18 казанской стрелковой дивизии. Очень приятно, что был поставлен памятник поисковиками, а также познакомились с ребятами, которые ведут различные раскопки.