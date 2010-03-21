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Многокилометровая пробка образовалась на белорусско-российской границе

21 марта 2010 15:30
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На Великолукской таможне стоят десятки фур с белорусскими, российскими и номерами Евросоюза. Водители стоят в «колейке» уже вторые сутки.Пункт пропуска «Езерище» – основной на питерском направлении. Традиционно через него проходят машины, следующие в российскую северную столицу или в скандинавские страны. Причиной столпотворения большегрузных автомобилей могла стать перегруженность направления в выходной день. Водители уже изучают объездные пути по картам.
# общество

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