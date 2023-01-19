От его «анамнеза» зависит жизнь. Как работает диспетчер службы спасения

Новости Беларуси. Они спешат на помощь в любое время и при любых обстоятельствах. День спасателя 19 января отмечают в Беларуси. В стране на региональном уровне развивается и совершенствуется система быстрого реагирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто, кроме диспетчера оценивает риски, отправляя спасателей на вызов, прогнозирует чрезвычайные ситуации, а еще видит на космическом расстоянии, знает Кристина Протосовицкая.

Текущий уровень воды, изменения, которые произошли за сутки, и выход на пойму. Мы можем понимать, какой опасный уровень, и в связи с этим прогнозировать.

Талые воды и осадки провоцируют подъем уровня воды – аномальный погодный январь приводит в повышенную готовность службы спасения. Подтопления подворий неизбежны – и этот факт в фокусе особого внимания центров оперативного управления каждого областного подразделений МЧС. Их задача – видеть и прогнозировать развитие чрезвычайных ситуаций на своем региональном уровне. Техническое перевооружение сегодня это позволяет делать. Спутник проходит и передает снимки местности.

Андрей Янчук, главный оперативный дежурный Центра оперативного управления Брестского областного управления МЧС:

Прогнозируем отселение людей, куда их возможно переселить. Все это планами защиты населения зафиксировано.

– Алло.

– Добрый день, позвонили только что дети, говорят, в квартире дым.

– Где в квартире дым?

– Криштофовича, 16.

– Дети в квартире?

– Да.

– Вам позвонили дети и сказали, что у них в квартире идет дым?

– Да.

– Вы отец?

– Да.

– Успокойтесь. Наша техника уже едет.

101 – звонок спасения. Задать правильный вопрос, услышать суть за стеной паники. Слово «дети» и вовсе красный сигнал. Диспетчер – это боец, которого не видно, но от его «анамнеза» ЧС зависит исход спасательной операции. Денис Конючко сперва сам входил в горящие двери, а вот уже три года отправляет на место сослуживцев. В день до 50 экстренных звонков.

Денис Конючко, диспетчер Центра оперативного реагирования Брестского ГОЧС:

Когда поступает звонок, ты главное лицо, ты руководишь разговором. Дежурство в центре оперативного управления длится 24 часа. В аналитическом пункте вся оперативка по области, а это позволяет координировать действия спасателей. Задача диспетчера собрать первую информацию и оправить помощь на место, а вот просчитать риски и вовремя вызвать подмогу – это задача центра оперативного управления. В нем опытные бойцы, стаж, например, Андрея Янчука более 20 лет.

Андрей Янчук:

Может, неправильные где-то действия будут со стороны наших диспетчеров, чтобы мы все это могли оперативно подкорректировать и руководить дистанционно. Техническое перевооружение коснулось и автопарка. Драгоценные секунды спасения зависят и от готовности техники, ее возможностей.