Торжественные мероприятия по случаю 85-летия Минской области прошли в Логойске

Новости Беларуси. Калейдоскоп поздравлений с 85-летием центрального региона подготовил Логойск. В районном Доме культуры царила торжественная атмосфера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По доброй традиции праздник начался с чествования профессионалов, которые много лет трудятся на логойской земле. А это более трех десятков специалистов, представители самых разных областей: сельского хозяйства, медицины, образования и культуры. Им благодарности, цветы, творческое спасибо от образцовых танцевальных коллективов и музыкальных ансамблей.

Диана Новицкая:

Самое трогательное здесь то, что я вижу людей, которых давно не видела. В возрасте мы встречаемся все реже и реже. И хотя они часто мои пациенты, но видеть их нарядными и совершенно без жалоб – совершенно другая история. Поэтому у меня сегодня день особенный, задора.

Николай Кресик, председатель Логойской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

Костяк ветеранской организации хороший. Это бывшие руководители хозяйств, сельских советов, медицины, образования. И со всеми мы находим общий язык, и все оказывают посильную помощь в работе ветеранской организации. Мы проводим экскурсии, вечера отдыха, поздравляем всех ветеранов с круглыми датами.

Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома:

За результаты работы практически во всех сферах деятельности, во всех сферах народного хозяйства я благодарен, признателен им. И самая высокая оценка за их труд и огромнейшее спасибо.