Прямой эфир

Лукашенко проводит встречу с губернатором Пермского края

28 июля 2022 08:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Беларуси 28 июля проводит встречу с губернатором Пермского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зарубежная делегация прибыла в Минск 27 июля. Традиционно Александр Лукашенко лично общается с главами российских регионов.  

Лукашенко проводит встречу с губернатором Пермского края-1

Сделанная в свое время ставка на точечное сотрудничество между Беларусью и областями сегодня показывает правильность принятых решений. В условиях восстановления экономик после пандемии и новых вызовов, связанных с санкционным давлением, ресурсы и точки роста ищем во взаимоотношениях с ближайшими союзниками. Три кита: промышленность, сельское хозяйство, строительство. Беларуси здесь есть что предложить. Сотрудничество в этих сферах могло бы сыграть в плюс совместному товарообороту (пока он держится на уровне полумиллиарда).  

Лукашенко проводит встречу с губернатором Пермского края-4

Отметим, что встрече во Дворце Независимости предшествовал важнейший жест уважения к нашей общей героической истории. Дмитрий Махонин возложил венок к подножию монумента на площади Победы в Минске.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Манохин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пирог-перевёртыш с яблоками. Готовим вкусный десерт к чаю
28 июля 2022 08:48

Пирог-перевёртыш с яблоками. Готовим вкусный десерт к чаю

«Регулярно откладывайте с любого дохода 10%». Как научиться экономить?
28 июля 2022 08:44

«Регулярно откладывайте с любого дохода 10%». Как научиться экономить?

Бесплатное обучение онлайн. В БГУ стартовал «Летний университет»
28 июля 2022 08:03

Бесплатное обучение онлайн. В БГУ стартовал «Летний университет»