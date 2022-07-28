Лукашенко проводит встречу с губернатором Пермского края

Сделанная в свое время ставка на точечное сотрудничество между Беларусью и областями сегодня показывает правильность принятых решений. В условиях восстановления экономик после пандемии и новых вызовов, связанных с санкционным давлением, ресурсы и точки роста ищем во взаимоотношениях с ближайшими союзниками. Три кита: промышленность, сельское хозяйство, строительство. Беларуси здесь есть что предложить. Сотрудничество в этих сферах могло бы сыграть в плюс совместному товарообороту (пока он держится на уровне полумиллиарда).