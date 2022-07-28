В Беларуси собрано почти миллион тысяч тонн зерна. Какая область в лидерах жатвы?

Новости Беларуси. По информации Минсельхозпрода, на утро четверга, 28 июля, в Беларуси собрано 968 тысяч тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лидерах жатвы Брестский регион – здесь уже обработано порядка 30 % площадей. А вот самая высокая урожайность на полях Гродненщины – в среднем аграрии собирают 55 центнеров с гектара. Дожди, прошедшие накануне, значительно нарушили планы аграриев. Темпы уборки снизили почти все регионы, за исключением Гомельской и Могилевской областей.