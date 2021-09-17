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Митрополит Вениамин благословил скульптуру Божьей Матери в Жодино. Посмотрите, как она выглядит

17 сентября 2021 15:31
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Новости Беларуси. В Минской области отмечают День народного единства. Марафон праздничных событий был целую неделю, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это открытие новых объектов, выставки, диалоговые площадки и презентации.

Митрополит Вениамин благословил скульптуру Божьей Матери в Жодино. Посмотрите, как она выглядит-1

Жодинцам подарком к празднику стала скульптурная композиция Божьей Матери. Ее установили на въезде со стороны Минска.

Митрополит Вениамин благословил скульптуру Божьей Матери в Жодино. Посмотрите, как она выглядит-4

Благословить новую хранительницу города прибыл митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. Скульптуру освятили в торжественной обстановке.

Митрополит Вениамин благословил скульптуру Божьей Матери в Жодино. Посмотрите, как она выглядит-7

Композиция вылита из бронзы. Решение установить ее появилось несколько лет назад. И многие жодинцы восприняли это с радостью – вместе собирали средства. Благоустроена и прилегающая территория, высажены туи. Есть крест и бронзовая гирлянда из роз.

Митрополит Вениамин благословил скульптуру Божьей Матери в Жодино. Посмотрите, как она выглядит-10

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Город Жодино имеет герб, на котором изображена Божья Матерь. И тем самым горожане запечатлели свое желание, чтобы Матерь Божья была покровительницей, хранительницей города.

Митрополит Вениамин благословил скульптуру Божьей Матери в Жодино. Посмотрите, как она выглядит-13

Дмитрий Заблоцкий, председатель Жодинского горисполкома:
Долго нам пришлось изготавливать этот знак для того, чтобы он получился в том виде, в котором он у нас сегодня есть. Но, наверное, это Богом было на самом деле назначено, чтобы завершающая часть попала в День народного единства.

Митрополит Вениамин благословил скульптуру Божьей Матери в Жодино. Посмотрите, как она выглядит-16

Павел Минич, заместитель генерального директора ОАО «БелАЗ»:
Для нас это очень значимое событие, это будет наш будущий оберег. Оберег для путешественников, жителей Жодино.

Митрополит Вениамин благословил скульптуру Божьей Матери в Жодино. Посмотрите, как она выглядит-19

Бронзовая скульптура высотой более 5 метров станет символом и защитницей города. В дальнейшем территорию вокруг скульптуры еще планируют благоустраивать. Весной здесь появятся цветочные композиции.

# Скульптура # общество # Митрополит Вениамин # Дмитрий Заблоцкий # Павел Минич # Фотофакт

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