Митрополит Вениамин благословил скульптуру Божьей Матери в Жодино. Посмотрите, как она выглядит

Новости Беларуси. В Минской области отмечают День народного единства. Марафон праздничных событий был целую неделю, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это открытие новых объектов, выставки, диалоговые площадки и презентации.

Жодинцам подарком к празднику стала скульптурная композиция Божьей Матери. Ее установили на въезде со стороны Минска.

Благословить новую хранительницу города прибыл митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. Скульптуру освятили в торжественной обстановке.

Композиция вылита из бронзы. Решение установить ее появилось несколько лет назад. И многие жодинцы восприняли это с радостью – вместе собирали средства. Благоустроена и прилегающая территория, высажены туи. Есть крест и бронзовая гирлянда из роз.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Город Жодино имеет герб, на котором изображена Божья Матерь. И тем самым горожане запечатлели свое желание, чтобы Матерь Божья была покровительницей, хранительницей города.

Дмитрий Заблоцкий, председатель Жодинского горисполкома:

Долго нам пришлось изготавливать этот знак для того, чтобы он получился в том виде, в котором он у нас сегодня есть. Но, наверное, это Богом было на самом деле назначено, чтобы завершающая часть попала в День народного единства.

Павел Минич, заместитель генерального директора ОАО «БелАЗ»:

Для нас это очень значимое событие, это будет наш будущий оберег. Оберег для путешественников, жителей Жодино.